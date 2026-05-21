Prelievo di cornee all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica: il grazie dell’ASP a famiglia e operatori coinvolti

Modica, 21 maggio 2026 – Un gesto di grande generosità ha caratterizzato, nei giorni scorsi, l’attività dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato effettuato un prelievo di cornee su una giovane paziente deceduta prematuramente. A seguito dell’accertamento di morte cerebrale, e nel rispetto della volontà espressa e della sensibilità dei familiari, si è potuto procedere alla donazione, che ha consentito di offrire una concreta possibilità di cura a pazienti in attesa di trapianto.

Si è così attivata la macchina organizzativa del prelievo, che ha visto impegnate tutte le sue componenti: dai medici e dagli infermieri dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, diretta dal dottor Rosario Trombadore, al personale di sala operatoria, ai professionisti dell’area oculistica, fino al supporto dell’area neurologica, del Laboratorio Analisi e del personale incaricato dei trasporti. Un lavoro corale, svolto con professionalità, discrezione e pieno rispetto dei protocolli previsti.

L’attività si è svolta sotto il coordinamento del Centro Regionale Trapianti, che si è attivato in tutte le sue componenti per garantire il corretto svolgimento di ogni fase, dal percorso di segnalazione alla gestione del prelievo e alla successiva destinazione dei tessuti.

«Ogni donazione – evidenzia il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago – nasce dentro un momento di dolore profondo, ma può trasformarsi in speranza per altre persone. Per questo desidero esprimere la gratitudine dell’Azienda alla famiglia della giovane donatrice e rivolgere un ringraziamento sincero a tutti gli operatori coinvolti». «La donazione – aggiunge – è una scelta di solidarietà che merita il massimo rispetto e che richiama tutti alla responsabilità di promuovere consapevolezza, fiducia e attenzione verso un tema di grande rilevanza umana e sanitaria».

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