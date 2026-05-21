Marina di Modica oltre l’estate: mozione urgente in Consiglio per il rilancio strutturale e un Tavolo Tecnico permanente

MODICA, 21 Maggio 2026 – Un’azione congiunta, trasversale e non più rinviabile per salvare Marina di Modica dal declino della forte stagionalità e dalle storiche carenze infrastrutturali. È questo l’obiettivo della mozione d’indirizzo urgente depositata dai consiglieri comunali dei gruppi Siamo Modica, Democrazia Cristiana e Radici Iblee, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all’intero consesso cittadino.

L’atto ispettivo nasce dal pieno recepimento del documento “Lettera aperta”, promosso dall’Associazione culturale Sicilia Arte in collaborazione con il gruppo civico digitale “Sei di Marina di Modica se…”. Un manifesto di cittadinanza attiva che i firmatari della mozione hanno fatto integralmente proprio, considerandolo il punto di partenza per un modello virtuoso di democrazia partecipata, sulla scia di quanto già sperimentato con successo nel recente Consiglio Comunale aperto dedicato al centro storico.

La mozione elenca in modo dettagliato una serie di problematiche strutturali, economiche e di mobilità che colpiscono la frazione balneare. Se in estate si superano le 15.000 presenze, nei mesi invernali la frazione sprofonda in un preoccupante stato di abbandono.

I punti più caldi messi nero su bianco dai consiglieri: una rete idrica fatiscente e vicina al collasso strutturale, a cui si aggiunge un presidio di guardia medica insufficiente, limitato ai soli mesi di luglio e agosto, le condizioni gravissime dell’ex strada provinciale Modica–Marina di Modica (asfalto deteriorato, segnaletica carente, buio e vegetazione incolta), già teatro di numerosi sinistri. Si rileva, inoltre, una presenza insufficiente della Polizia Locale in estate e l’assenza totale in inverno.

I danni non ancora del tutto riparati del ciclone Harry (in particolare al moletto e alle passerelle), il grave problema dell’erosione costiera e lo stato di incuria del laghetto naturale, dei fondali, delle aree verdi e dei parchi giochi.

Commercianti penalizzati da una stagionalità esasperata, mancanza di aree attrezzate per il turismo camperistico, assenza di servizi per i giovani e per lo smart working, e barriere architettoniche ancora da abbattere.

«Marina di Modica ha potenzialità enormi, come dimostrato dal recente progetto Erasmus+ che ha ospitato 40 neolaureati europei, un’occasione purtroppo non supportata adeguatamente dalle istituzioni», dichiarano i consiglieri firmatari. «Ora ci attende il prestigioso evento nazionale delle Frecce Tricolori il prossimo 26 giugno: non possiamo farci trovare impreparati, serve garantire decoro, viabilità e sicurezza stradale immediata».

Per superare la logica degli interventi “tampone”, i consiglieri comunali propongono una svolta metodologica: l’istituzione immediata di un Tavolo Tecnico Permanente su Marina di Modica.

Questo organismo avrà il compito di unire la politica, la cittadinanza attiva (Sicilia Arte e “Sei di Marina di Modica se…”), le associazioni di categoria (ASCOM, CNA) e professionisti esperti in mobilità e sviluppo turistico.

L’obiettivo principale del Tavolo sarà redigere un cronoprogramma operativo e attivare gli uffici comunali per intercettare i finanziamenti europei e nazionali oggi disponibili (PNRR, fondi FESR, Programma LIFE, territori UNESCO).

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