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Politica | Pozzallo

Barriere architettoniche a Pozzallo, scontro totale. FdI attacca Giannone: “Bugiardo, si appropria di battaglie altrui”

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POZZALLO, 21 Maggio 2026 — Diventa un terreno di scontro politico durissimo la gestione dei fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche a Pozzallo. Con una nota dai toni infuocati, il circolo locale di Fratelli d’Italia ha sferrato un attacco frontale contro il consigliere comunale Franco Giannone, accusato di “sciacallaggio politico” e di voler strumentalizzare i diritti dei cittadini più fragili a scopi elettorali.

Al centro della polemica c’è la paternità delle iniziative per non perdere i finanziamenti legati ai P.E.B.A. (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche), previsti dal DPCM del 10 ottobre 2022.

Secondo il partito di centrodestra, la recente richiesta avanzata da Giannone sulle barriere architettoniche non sarebbe altro che una mossa tardiva e un tentativo di “mendicare voti” nascondendo un fallimento politico.

“Siamo di fronte allo spettacolo più squallido della politica locale — attacca la nota di Fratelli d’Italia —. Giannone tenta il ridicolo colpo di mano: intestarsi il merito di una richiesta tardiva. Una messinscena patetica, smentita dai fatti e dai documenti.”

Il partito rivendica la priorità cronologica della battaglia, ricordando come le prime diffide al Comune fossero partite proprio da FdI diversi mesi fa quando Fratelli d’Italia Pozzallo intimò formalmente al Comune di muoversi per non perdere i fondi regionali destinati ai disabili.

Il sollecito della Regione: A confermare i ritardi del Comune, secondo FdI, è intervenuta una dura nota ufficiale da Palermo con cui la Regione Siciliana ha messo in mora diversi enti locali dell’isola — tra cui Pozzallo — intimando l’immediato completamento dell’iter di progettazione dei P.E.B.A.

Per Fratelli d’Italia, l’intervento del consigliere Giannone arriverebbe quindi “fuori tempo massimo”, copiando un allarme già lanciato e sfruttando il sollecito della stessa Regione Siciliana per prendersi meriti non suoi.

Le accuse lanciate dal direttivo pozzallese di FdI non usano giri di parole: “Costruire una campagna elettorale mentendo spudoratamente ai cittadini e speculando sui diritti e sulle sofferenze delle persone con disabilità è un atto vomitevole. Usare i più fragili come scudi umani per racimolare mezza preferenza è sciacallaggio.”

Fratelli d’Italia Pozzallo ha concluso la nota ribadendo l’intenzione di non arretrare e di continuare a vigilare sui fondi destinati alla città, liquidando le rivendicazioni del consigliere come “ridicole medaglie di cartone fatte di bugie”. La palla passa adesso al dibattito in consiglio comunale, dove si attendono le repliche alle pesanti accuse.

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