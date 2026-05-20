Si insedia iI commissario ad acta per il bilancio al Comune di Scicli

SCICLI, 20 Maggio 2026 – Al Comune di Scicli si è insediato il Commissario ad acta Giovanni Cocco. Il provvedimento è scattato in seguito alla mancata approvazione in Consiglio comunale del Bilancio di Previsione 2026-2028 e del DUP (Documento Unico di Programmazione), causata dall’assenza del sindaco e dal rifiuto di parte dell’opposizione di discutere lo strumento finanziario.

Cosa comporta questa nomina e cosa succede ora?

La gestione commissariale è finalizzata a sbloccare l’impasse amministrativa e a dotare l’ente dei documenti contabili necessari. Il dr. Giovanni Cocco, insediatosi a Palazzo di Città, convoca il Consiglio comunale fissando un termine ultimo ed essenziale per l’approvazione del bilancio. Nel caso in cui il Consiglio comunale dovesse nuovamente bocciare gli atti, rifiutarsi di discuterli o non raggiungere il numero legale, il commissario Giovanni Cocco si sostituirà in toto all’organo consiliare, adottando i provvedimenti in via surrogatoria.

Intanto, sulla mancata approvazione del DUP. e del Bilancio previsionale del Comune di Scicli, ieri, è intervenuta, a livello mediatico l’assessora del Comune di Scicli, con delega al Bilancio, Cettina Portelli, mettendo all’indice i Consiglieri comunali che hanno chiesto il rinvio della seduta, etichettandoli come “irresponsabili”, nel chiedere che la discussione relativa ai due importanti strumenti finanziari venisse posticipata, reclamando la presenza del Sindaco, assente in aula consiliare. Secondo il parere dell’assessora Portelli, difatti, la richiesta di rinvio della seduta del Consiglio comunale, è ritenuta ‘strumentale’, definendo la posizione assunta in aula dai consiglieri come “un atto di irresponsabilità politica” che bloccherebbe Scicli.”

Ricordiamo per correttezza ed onor di cronaca che, il Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana a fine aprile formalizzò la nomina di un commissario ad acta, a causa della persistente inadempienza del Comune di Scicli, nel rispettare i termini per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2026/2028.

Inoltre, è assolutamente fondamentale sapere che, il DUP è la “bussola” dell’amministrazione ed è lo strumento politico e gestionale che delinea le linee strategiche dell’ente e la sua programmazione nel lungo periodo. Tuttavia, proprio per rimanere in tema di numeri consiliari, il Bilancio di previsione del Comune di Scicli, si approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno dei presenti), ovvero, nove (9) consiglieri. Assodato che, il primo cittadino dopo la fuoriuscita dei consiglieri Micarelli e Di Benedetto dalla maggioranza, è rimasto con soli quattro (4) consiglieri a supporto, evidentemente i conti non tornano e i numeri ci parlano! Senza considerare che le spese del commissario di un comune, sono a carico del bilancio dell’ente, ovvero del comune amministrato.

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