  • 20 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Maggio 2026 -
Monterosso Almo | Sport

Monterosso Almo. Ricco di emozioni la 24 ^ edizione del Memorial Giovanni Cannarella

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 20 maggio 2026 – Il borgo Monterosso ha ospitato domenica scorsa la ventiquattresima edizione del Memorial Giovanni Cannarella, appuntamento ormai storico del ciclismo siciliano organizzato sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e dedicato alla memoria di uno dei pionieri del ciclismo ibleo. La manifestazione ha richiamato decine e decine di giovani atleti provenienti da tutta la regione e da diverse società italiane, confermando il valore sportivo e formativo dell’evento.
Nella categoria Juniores, sulla distanza di 113 chilometri, la vittoria è andata a Marco Roccella del Multicar Gruppo Amarù, che ha chiuso in 2 ore 39 minuti e 40 secondi, precedendo Salvatore Caruso del Cps Professional Team e Michelangelo Parisi del Pro.Gi.T. Cycling Team. A seguire Guido Paladini, Edoardo Lillo, Sebastiano Rapisarda, Salvatore Geraci, Leonardo Anichini, Federico Gargiulo e Marco Russo. Tra gli Allievi, impegnati su 67,8 chilometri, si è imposto Simone Iacono del Cycling Team Nial Nizzoli Almo, quindi per lui vittoria, come dire, tra le mura amiche, con il tempo di 2 ore e 2 minuti, davanti a Federico Occhipinti del Multicar Gruppo Amarù e Vincenzo Giannetti del Cycling Team Nial Nizzoli Almo. Hanno completato la top ten Denis Pio Sanfilippo, Elia Maniscalco, Lorenzo Cassibba, Matteo Spada, Carlo Fallo, Giovanni Rendo e Osage Libra Burdeau del Madone-Team Bike Sicilia. Nella categoria Donne Juniores hanno gareggiato Fatima Sulfaro e Lucrezia Galli, entrambe dell’Asd Ciclotour, che hanno portato a termine la prova con determinazione e spirito sportivo. Tra gli Under 23, ancora protagonista Marco Roccella del Multicar Gruppo Amarù, autore di una doppietta di prestigio. Secondo Michelangelo Parisi del Pro.Gi.T. Cycling Team e terzo Salvatore Geraci del Multicar Gruppo Amarù. Seguono Marco Russo, Francesco Gioia, Gabriele Bordieri, Antonio Regano, Gabriele Maretta, Giuseppe Ales Carmen e Giacomo Marchione.
Il Memorial Cannarella ha confermato la sua importanza non solo come competizione agonistica ma anche come momento di incontro tra generazioni di ciclisti e appassionati. L’evento ha ribadito il valore educativo dello sport e il legame profondo tra la comunità e la tradizione ciclistica locale. Un ringraziamento è stato rivolto al Libero consorzio comunale per il grosso sostegno fornito, alla Regione, all’Ars, con un particolare ringraziamento all’on. Giorgio Assenza, e all’amministrazione comunale, oltre che a tutti gli sponsor, per il sostegno ricevuto.

© Riproduzione riservata
600242

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube