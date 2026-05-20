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Modica | Politica

Modica guarda a “Sicilia Pulita”, Giovanni Baglieri: “Occasione concreta per ambiente e decoro urbano”

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Modica, 20 maggio 2026 – “Accolgo con grande interesse il bando regionale “Sicilia Pulita”, promosso dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità guidato dall’Assessore Francesco Colianni, che rappresenta oggi un’importante opportunità per i Comuni siciliani chiamati ad affrontare con strumenti concreti il tema del decoro urbano e della tutela ambientale”.

Lo dichiara l’esponente e responsabile del gruppo giovani Mpa-Grande Sicilia di Modica Giovanni Baglieri.

“Ritengo che anche Modica debba cogliere questa occasione attraverso una progettualità seria e immediatamente operativa, capace di intervenire sulle criticità che da tempo interessano diverse aree periferiche e strade extraurbane del nostro territorio. Il problema dell’abbandono dei rifiuti non riguarda soltanto l’aspetto ambientale, ma incide direttamente sull’immagine della città, sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini”.

“Per questo motivo – prosegue Baglieri – rivolgo un invito costruttivo all’Amministrazione Comunale, al Sindaco Maria Monisteri e all’Assessore al ramo Cannizzaro affinché si possa lavorare insieme, con spirito di collaborazione istituzionale, per presentare un progetto che consenta a Modica di accedere ai finanziamenti previsti dal bando regionale”.

“Il progetto “Sicilia Pulita” mette a disposizione risorse importanti per i Comuni siciliani attraverso contributi a fondo perduto destinati alla bonifica delle strade extraurbane, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e all’installazione di sistemi avanzati di videosorveglianza e controllo del territorio. Per gli interventi completi, che prevedono sia la bonifica che i sistemi di monitoraggio, il contributo regionale può arrivare fino a 50 mila euro per singola istanza, mentre per gli interventi dedicati esclusivamente alla rimozione dei rifiuti il finanziamento può raggiungere i 20 mila euro”, aggiunge Giovanni Baglieri.

“Si tratta quindi di una possibilità concreta che consentirebbe alla città di intervenire in maniera seria e strutturata, avviando un piano di bonifica e prevenzione capace di contrastare efficacemente l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e valorizzare maggiormente le nostre campagne e le aree periferiche”.

“Modica ha bisogno di una visione che metta al centro il rispetto del territorio e la cura degli spazi pubblici. Una città più pulita significa una città più vivibile, più attrattiva e più forte anche dal punto di vista turistico ed economico. Da esponente dell’MPA – Grande Sicilia ritengo che il confronto tra istituzioni e forze politiche debba sempre tradursi in proposte concrete e utili per la comunità. Quando si parla di ambiente, decoro urbano e tutela del territorio non devono esistere divisioni, ma soltanto l’obiettivo comune di migliorare la città”.

“Ringrazio il Governo regionale e l’Assessore Francesco Colianni per avere promosso un’iniziativa che offre ai Comuni strumenti reali per intervenire su problematiche molto sentite dai cittadini. Mi auguro che Modica possa partecipare con tempestività e determinazione, trasformando questa opportunità in un segnale concreto di attenzione verso il territorio e verso tutta la comunità modicana”, conclude l’esponente autonomista.

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