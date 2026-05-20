Vincenzo Iurato nominato Presidente provinciale di Territorio

Ragusa, 20 maggio 2026 – Vincenzo Iurato, 49 anni, avvocato, è stato tra i fondatori del Movimento Territorio e ha ricoperto più volte i ruoli di consigliere comunale e assessore nel comune di Scicli (alla cultura, all’urbanistica, all’ambiente, al turismo).

Queste le sue prime dichiarazioni:

“Accolgo con grande entusiasmo il ruolo di Presidente provinciale di Territorio, ringraziando il direttivo provinciale che mi ha indicato.

Lavorerò in stretta sinergia con il segretario provinciale Mario Cutello, sindaco di Chiaramonte, e con i consiglieri provinciali e comunali che Territorio esprime in ambito provinciale.

Mi piace ricordare che il Movimento Territorio – il cui nome è evocativo – è nato oltre 15 anni fa da una intuizione visionaria dell’On. Nello Di Pasquale – che è il nostro punto di riferimento -, ed è l’unico movimento civico e moderato che, nel corso degli anni, ha travalicato i confini comunali, avendo un forte radicamento nel tessuto sociale ed economico dell’intera provincia di Ragusa.

Sarà mio precipuo compito mettere in rete tali esperienze in una logica di unità territoriale, poiché solo ragionando come “Territorio” si possono affrontare e risolvere le problematiche che affliggono la nostra provincia”.

Salva