La Barocca Ciclostorica Iblea ha fatto tappa domenica a Modica

Modica, 18 maggio 2026 – La Barocca che come è noto è parte del Giro d’Italia d’Epoca e del Giro delle Regioni ha registrato la presenza di oltre 160 ciclisti , rigorosamente su biciclette storiche e con abbigliamento storico.

La carovana , proveniente da Scicli, è stata accolta dal Sindaco di Modica Maria Monisteri nell’atrio di Palazzo San Domenico , presente Nino Scivoletto Direttore del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP.

Il Consorzio in collaborazione con l’azienda consortile KIRAT srl e grazie alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero Principi Grimaldi ha allestito dei tavoli di degustazione presi d’assalto dai ciclisti che hanno molto apprezzato il cioccolato di Modica anche per le sue proprietà nutrizionali.

Il Sindaco ha quindi consegnato agli organizzatori e segnatamente a Carmelo Rizza, Franco Massari, Josephine Cappello, Michelangela Girardengo , Bepi Arrivo e Alberta Schiatti, dei pacchi dono contenenti barrette di cioccolato di Modica IGP molto particolari: una istituzionale corredata dalla medaglia commemorativa del Settimo Centenario della Contea di Modica e una con incarto dedicato alla Ciclostorica; quest’ultima autografata dal Sindaco e dagli organizzatori è stata collocata al Museo del Cioccolato nella sezione incarti speciali.

Il Consorzio ringrazia il Professore Gianluca Sasso e le due studentesse Nada Boutasskaouine e

Greta Sammito che hanno allestito e gestito la postazione di degustazione.

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