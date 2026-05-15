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Politica | Scicli

Scicli, Puglisi: “Amministrare il presente prima della campagna elettorale”

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Scicli, 15 maggio 2026 – Tra un anno si vota. È normale che chi fa politica inizi a posizionarsi, oltre a proporsi.
Da qualche giorno a Scicli, afferma il Consigliere Comunale di Libertà Popolare
Peppe Puglisi, tra abbandoni di partito, prese di distanze dal primo cittadino, chi si offre a essere alternativi a questa amministrazione ha detta di molti fallimentare, sembra che sia iniziata la campagna politica per le prossime elezioni 2027.
Prendo atto che il Sindaco ha dichiarato la volontà di ricandidarsi per il secondo mandato. È una scelta legittima, ma prima della campagna elettorale, amministriamo il presente.
I problemi sono sotto gli occhi di tutti, in merito al Decoro urbano e al Degrado urbano, la città, le borgate e le periferie avrebbero bisogno di una cura e attenzione migliore,  basterebbe ascoltare il grido di allarme da parte dei cittadini, i quali segnalano una pulizia del territorio insufficiente.
Manca l’ordinario in città, denuncia Puglisi, una programmazione ben precisa su quali sono le priorità.
Tra interrogazioni fatte in consiglio comunale, tra segnalazioni pubbliche, qualche preghiera fatta, avevo segnalato più volte al Sindaco e all’ Assessore alle manutenzioni, visto che l’estate era alle porte di non accogliere cittadini e turisti  con una città lasciata allo sbando, dove le strade sono un colabrodo, le borgate abbandonate, le spiagge sono sporche di detriti e manca la manutenzione ordinaria.
A oggi non  esiste una programmazione estiva e un calendario di eventi.
La mia non è polemica. È il dovere di chi amministra rispondere ai fatti, non agli slogan.
Chiedo che nelle prossime settimane, conclude il Consigliere Puglisi, venga presentato un piano concreto su questi punti, con tempi e risorse chiari. 
I cittadini non giudicano dalle promesse. Giudicano dai risultati.
Fare il Sindaco non è comandare.
Non è apparire. È esserci, sempre.
Anche quando piove. Anche quando è difficile

© Riproduzione riservata
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