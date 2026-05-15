Scenica Festival 2026, Vittoria torna ad essere palcoscenico diffuso

Vittoria, 15 maggio 2026 – A Vittoria, in provincia di Ragusa, torna Scenica Festival e la città si prepara ancora una volta a cambiare volto spegnendo tra l’altro la 18esima candelina. Dal 22 al 31 maggio 2026 il centro storico diventerà un grande spazio scenico diffuso in cui teatro, circo contemporaneo, musica, performance, danza e arti visive dialogheranno con piazze, cortili, palazzi storici e luoghi simbolo della città. La XVIII edizione del festival, diretto da Andrea Burrafato, organizzato da Santa Briganti e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Vittoria, conferma la crescita di un progetto culturale che negli anni è riuscito a trasformarsi in uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama performativo del Sud Italia. Scenica non è soltanto una rassegna di spettacoli: è un festival che costruisce relazioni, attraversa gli spazi urbani e mette in connessione pubblici differenti. Un evento che continua a crescere nei numeri ma soprattutto nella capacità di creare un’esperienza collettiva capace di coinvolgere cittadini, artisti e visitatori. Dopo le varie migliaia di presenze registrate nel 2025, l’edizione 2026 si presenta con 31 compagnie coinvolte, oltre 60 repliche, 6 anteprime nazionali, 18 esclusive regionali e quasi 100 artisti attesi a Vittoria. Ancora una volta saranno le piazze e i luoghi storici della città a diventare protagonisti. Dal Teatro Vittoria Colonna al Chiostro delle Grazie, dalla Piazza del Popolo a Piazza Ricca e Piazza Enriquez, al Wunder Casa Teatro, passando per Palazzo Giudice Lanzon, la Sala delle Capriate “G. Molè”, la Biblioteca Comunale, il Granaio Culturale e la Villa Comunale. L’edizione 2026 si distingue per una programmazione fortemente multidisciplinare e per una linea artistica che attraversa linguaggi molto diversi tra loro. Teatro di figura, nouvelle magie, musica elettronica, teatro civile, circo contemporaneo e performance convivono in un cartellone che punta a coinvolgere pubblici differenti: famiglie, adulti, bambini e giovani spettatori. Tra i nomi più attesi c’è quello di Gabriele Vacis che inaugurerà il festival il 22 maggio al Teatro Vittoria Colonna con “Prometeo”, produzione della compagnia PoEM ispirata al “Prometeo Incatenato” di Eschilo. Un lavoro che riporta il mito nel presente e che riflette sul rapporto tra tecnologia, conoscenza e potere attraverso una messinscena corale affidata a giovani interpreti. Lo spettacolo sarà preceduto da un incontro pomeridiano della compagnia e di Vacis col pubblico di Scenica. Grande attesa anche per il ritorno di El Grito / Giacomo Costantini con “La Vertigine del Desiderio”, nuova creazione in anteprima nazionale che fonde illusionismo, circo e teatro per interrogarsi sul significato contemporaneo del desiderio umano. Tra gli spettacoli più significativi anche “La Sparanoia” di Compagnia Fettarappa/Guerrieri, considerato uno dei lavori più incisivi della nuova scena teatrale italiana e “La Zona Blu” di Kepler-452, intenso lavoro documentario nato dall’esperienza diretta della compagnia a bordo delle navi di soccorso nel Mediterraneo centrale che chiuderà la sezione “Raccordi” dedicata ai temi dell’immigrazione, integrazione, accoglienza e convivenza pacifica tra le comunità che vivono uno stesso territorio. A “Raccordi” sarà dedicata l’intera giornata del 31 maggio, alla Villa Comunale – i giardini pubblici della città – con concerti, spettacoli e incontri aperti al pubblico con la partecipazione di tante virtuose associazioni e organizzazioni siciliane che condividono valori e visioni. Importante anche la presenza internazionale del festival, che grazie al sostegno di Pro Helvetia, vedrà giungere a Vittoria alcune delle realtà più interessanti del circo contemporaneo svizzero con “Porte-à-Faux” del Théâtre Circulaire, “Hang Up” dei Les Diptik, “Very Little Circus” di Wakouwa Teatro e le produzioni della Cie Fada e di Jessica Arpin / Cie Tita8lou.

Uno degli aspetti più interessanti di Scenica festival 2026 è la capacità di trasformare gli spazi pubblici in luoghi di esperienza artistica condivisa. Alcuni spettacoli saranno pensati specificamente per dialogare con l’architettura urbana e con il pubblico. È il caso di “Eden” del Théâtre Jaleo, un cabaret visivo tra marionette, danza e musica costruito attorno ai sette peccati capitali e che sarà realizzato in un teatrino allestito in Piazza del Popolo, o di “Heinz Baut” della compagnia Traberproduktion, lunga performance-installazione in cui l’artista Julian Bellini costruirà, nell’arco di quattro ore, una torre composta da cinquanta pali di legno intrecciati da corde, trasformando il tempo e lo spazio in materia scenica.

Accanto agli spettacoli troveranno spazio mostre, laboratori, attività partecipative e incontri con gli artisti. L’appuntamento più vicino è “Aspettando Scenica”, in programma il 17 maggio al Wunder Casa Teatro, protagonista sarà il 4e33 Creative Ensemble diretto da Alessandro Nobile, insieme agli ospiti Riccardo Gerbino e Faisal Taher, con una performance musicale immersiva e coinvolgente, costruita sull’improvvisazione e sulla contaminazione tra strumenti tradizionali, elettronica e voce con ben 14 musicisti in scena. Ingresso libero. Per informazioni e programma completo: www.scenicafestival.it

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