Pozzallo. Dragaggio Porto turistico, la data inizio lavori sarà rispettata?

Pozzallo, 15 maggio 2026 – La promessa di iniziare le operazioni del dragaggio del porto turistico, il 18 maggio

2026, si spera che possa essere mantenuta.

Nell’ultimo tavolo tecnico del 20 aprile scorso, la data di inizio dei lavori è stata ribadita, anche se si era assunto l’impegno di organizzare un altro incontro prima del 18 maggio. Da allora a tutt’oggi, denuncia il Sindaco Roberto Ammatuna, non si hanno notizie, tutto tace e il silenzio regna sovrano.

Al Comune di Pozzallo nessuna comunicazione è pervenuta.

Lunedì mattina ci recheremo al porto per vigilare che quell’impegno solenne possa

essere rispettato.

Inutile evidenziare che se così non fosse, la già gravissima situazione creatosi a causa degli enormi ritardi nelle procedure attuate, sarebbe assolutamente inaccettabile, un punto di non ritorno e ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità

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