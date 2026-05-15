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Politica regionale | Acate | Comiso | santa croce camerina | Vittoria

Sallemi(FdI): “Fondi strategici e risposte concrete per Vittoria, Comiso, Acate e Santa Croce Camerina”

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Palermo, 15 maggio 2026 – Il Senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi, annuncia con soddisfazione l’emanazione del decreto interministeriale che sblocca risorse fondamentali per la pianificazione strategica a favore di Enti Locali e Associazioni. Un provvedimento che vede il territorio della provincia di Ragusa protagonista, grazie a un’intensa attività di interlocuzione del senatore volta a valorizzare le specificità del Sud-Est siciliano.

Le risorse stanziate mirano a sostenere interventi eterogenei: dalle infrastrutture stradali e scolastiche alla riqualificazione ambientale, passando per il supporto socio-sanitario e la tutela del patrimonio storico-artistico. I beneficiari e gli stanziamenti per il territorio ibleo sono il Comune di Vittoria per complessivi 200mila euro, il Comune di Acate per complessivi 230mila euro, il Comune di Comiso per 200mila euro, il Comune di Santa Croce per 70mila euro, la Parrocchia di San Giovanni Battista di Vittoria per 200mila euro.

Spiega il senatore Sallemi: “Da Roma arriva il frutto di un lavoro sinergico per la nostra area e un segnale importante del governo Meloni verso gli enti locali, che rappresentano l’ossatura dello Stato sul territorio. I fondi saranno fondamentali per interventi infrastrutturali. Parliamo di investimenti su strade, scuole, mobilità e riqualificazione ambientale che selezioneranno i Comuni e che aumenteranno la qualità della vita della popolazione iblea. Un’attenzione particolare è stata data anche al nostro patrimonio religioso e storico, come dimostra lo stanziamento per la Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria”.

Il Senatore sottolinea inoltre come l’impegno per lo sviluppo locale non si esaurisca con questo decreto: “Il lavoro per il territorio non si ferma: lunedì prossimo prenderò parte al vertice con il sindaco di Vittoria e l’amministratore unico di SIS, l’avv. Michele Pivetti, per la firma del protocollo di intesa per la gestione dell’autoporto da parte di Interporti. Un tassello fondamentale per il rilancio della nostra economia e che sblocca una stasi durata troppi anni”.

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