Mare e laghi da sogno: La Sicilia conquista altre due Bandiere Blu. C’è Ispica

ROMA, 14 Maggio 2026 – La provincia di Ragusa fa “filotto” e si vede assegnare cinque Bandiere Blu su cinque richieste effettuate per l’anno in corso. Ragusa, Modica, Pozzallo, Ispica e Scicli hanno ricevuto l’ambito riconoscimento stamani, a Roma. La Sicilia ottiene così, in totale, 16 Bandiere Blu con 2 nuovi Comuni: Ispica e Lipari. Rispetto al 2025, le bandiere blu in provincia di Ragusa sono aumentate e ammontano a cinque: è tornata Ispica, dopo un anno di assenza. Mantengono il vessillo ambientale anche le località ioniche pesantemente colpite dal ciclone Harry di gennaio, perché l’assegnazione delle bandiere blu avviene su parametri dell’anno precedente (quest’anno la scadenza per proporre la documentazione era il 18 dicembre): così anche il litorale ispicese, malgrado abbia riportato danni gravi su almeno metà della costa, che ne pregiudicano in molte parti l’accesso e la fruizione della spiaggia, ha rinnovato ugualmente il riconoscimento.

In questa “corsa a tappe”, la città di Pozzallo raggiunge il suo 23° traguardo, capolista di una classifica che ha trascinato via via gli altri Comuni iblei a credere nella promozione e nella bontà del progetto targato “Bandiera Blu”.

Soddisfazione per l’aumento delle Bandiere Blu nel Sud Italia è stata espressa dal ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, a margine della presentazione a Roma. “Il Sud sta molto migliorando sotto il profilo delle strutture. Il fatto che i dati delle Bandiere Blu siano in miglioramento in quei territori, fa sì che questi diventino sempre più attrattivi per i turisti stranieri, che già li guardano con grande passione, perché poi i dati del turismo sono molto alti al Sud. Noi adesso stiamo facendo una promozione per Calabria, Sardegna e Sicilia, che sono le regioni che sono state purtroppo interessate dall’alluvione, e siamo molto soddisfatti di questi dati – ha detto ancora il ministro -. Bisogna sempre lavorare con grande impegno, perché la vocazione principale economica che secondo me deve avere il Sud è proprio il turismo. Noi sappiamo che all’estero, quando dicono che l’Italia è il paese più bello del mondo, si riferiscono prevalentemente al Sud”.

I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi 4 anni, e regolari campionamenti delle acque effettuati nel corso della stagione estiva; efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria; raccolta differenziata e corretta gestione dei rifiuti pericolosi; vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi; spiagge dotate di tutti i servizi e di personale addetto al salvamento, abbattimento delle barriere architettoniche; ampio spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale; pubblicazione dei dati sulle acque di balneazione; strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata; certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche presenti sul territorio comunale; presenza d’attività di pesca ben inserita nel contesto della località marina.

Per il secondo anno tutti i Comuni che hanno intrapreso il percorso della Bandiera Blu hanno presentato il Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan), da realizzare e monitorare sul triennio 2025-2027. I macro-obiettivi individuati per il triennio sono cinque: Mobilità sostenibile; Città e comunità sostenibili; Vita sulla terra; Vita sott’acqua; Lotta contro il Cambiamento climatico.

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