Segnalazione di Merito alla poesia sociale del poeta modicano Puma per i cento anni del DLF di Gallarate Domodossola

GALLARATE, 14 Maggio 2026. Un altro importante riconoscimento è stato conseguito dal poeta Giuseppe Pippo Puma nella Prima Edizione del Concorso Letterario “Treni in Viaggio”, organizzato dal Dopolavoro Ferroviario Gallarate Domodossola in occasione del centenario della fondazione, “Una storia italiana dal 1925”, con il patrocinio del Dopolavoro Ferroviario Nazionale; infatti, per la peculiarità della sua poesia “In Stazione” gli è stata attribuita una Segnalazione di Merito da parte della Giuria.
Pippo Puma da tempo dedica la propria ricerca poetica ai temi dell’impegno sociale. Nei vari incontri, che lo vedono impegnato nella lettura dei suoi testi, egli afferma che la poesia deve offrire uno sguardo civile sulla realtà che ci circonda. Nella poesia “In Stazione” egli affronta il tema della solitudine e dà voce a chi rimane ai margini della società.
“…lo sguardo è dolce e senza ombre/ voglio abbracciarla/echeggia un fischio/ un lamento di binari/ il treno riparte…” (Da: “In Stazione”)
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 23 maggio 2026 alle ore 11,00 presso la sede del DLF Gallarate, ubicata sul Primo binario della Stazione.
Dopo la premiazione Pippo Puma, essendo tra gli invitati al Festival Internazionale di Poesia di Milano, “dove tante voci si intrecciano per raccontare noi stessi”, si recherà presso il MUDEC (Museo delle Culture di Milano) per la lettura di alcune sue poesie.