Forza Italia, Minardo: “Giovani risorsa strategica per il partito”

Enna, 14 maggio 2026 – Dopo il confronto con il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, il commissario regionale in Sicilia Nino Minardo, insieme al vicesegretario nazionale Antonio Montemagno e al segretario regionale Fabrizio Tantillo, ha incontrato a Enna la segretaria regionale di Forza Italia Giovani Sicilia.

Al centro del confronto le prossime iniziative del partito e il rafforzamento della partecipazione giovanile.

“I giovani non sono soltanto il futuro, ma una risorsa concreta già oggi – afferma Minardo – Forza Italia deve ascoltare, valorizzare e responsabilizzare ragazze e ragazzi che scelgono di impegnarsi. La loro presenza nei territori è fondamentale per rafforzare il partito e costruire una prospettiva solida per la Sicilia”.

Condivisa la volontà di rafforzare il rapporto tra il movimento giovanile e la struttura regionale del partito, puntando su formazione politica, presenza nei territori e comunicazione più efficace.



—

Salva