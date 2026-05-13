𝐒ampieri, via al rifacimento stradale. Lopes: “Nuovo manto e accesso decoroso alla nostra borgata

SCICLI, 13 Maggio 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento di una serie di arterie principali di Sampieri. Lo annuncia con soddisfazione il consigliere di minoranza Marco Lopes: “Al via i lavori nelle strade di Sampieri: promessa mantenuta! Esattamente come previsto dal nostro cronoprogramma, i lavori sono ufficialmente iniziati”.

Non si tratta di un semplice intervento di manutenzione, ma di un’opera strategica attesa da anni, che prevede un investimento complessivo di circa 30.000 euro, risorse stanziate dall’emendamento presentato in Consiglio Comunale dai consiglieri di minoranza Marco Lopes e Licia Mirabella, lo scorso dicembre 2024, durante l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

“Una serie di arterie vitali per la nostra viabilità: le quali rappresentano il collegamento con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di scuole, luoghi di aggregazione ed a maggior intensità di traffico verso la nostra splendida borgata e la loro riqualificazione permetterà di decongestionare sensibilmente il traffico del centro”, spiega Lopes.

Il progetto punta anche a migliorare la sicurezza stradale e a garantire un accesso più fluido. “Un intervento fondamentale per la sicurezza del manto stradale nuovo e per un accesso più decoroso alla borgata di Sampieri”, aggiunge Lopes.

Il consigliere di minoranza Marco Lopes sottolinea il ruolo della collaborazione istituzionale nel raggiungimento del risultato: “Questo risultato non è arrivato per caso. È il frutto di un grande lavoro di squadra e di una costante sinergia con il Consiglio comunale e gli uffici preposti, che ringrazio. Siamo riusciti finalmente a mettere in campo le risorse e la progettualità necessarie per sbloccare un cantiere che il nostro territorio chiedeva a gran voce”.

Il consigliere Lopes conclude con una nota di cautela per i cittadini: “Ci scusiamo anticipatamente per gli eventuali piccoli disagi che il cantiere potrà causare nei prossimi giorni, ma siamo certi che il risultato finale ripagherà l’attesa”.

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