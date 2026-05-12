Vittoria. Infrastrutture e viabilità: confronto in Provincia su Ponte sull’Ippari, strade e Kamarina

Vittoria, 12 maggio 2026 – Si è svolto ieri , negli uffici di palazzo di Viale del Fante a Ragusa, un importante incontro istituzionale richiesto dal Comune di Vittoria per affrontare alcune delle principali criticità infrastrutturali del territorio. La Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, ha immediatamente accolto la richiesta convocando un tavolo tecnico dedicato alla viabilità e alle opere strategiche che interessano Vittoria e Scoglitti.

Al confronto hanno preso parte il Vicesindaco di Vittoria Giuseppe Fiorellini e i vertici tecnici del Libero Consorzio, con l’obiettivo di definire tempi e interventi concreti su opere attese da anni.

Tra i temi principali affrontati durante il tavolo tecnico, il completamento del nuovo Ponte sul Fiume Ippari. In attesa della riassegnazione dei fondi regionali, il Libero Consorzio ha confermato la volontà di coprire integralmente le spese necessarie al completamento dell’infrastruttura. L’ente provinciale integrerà inoltre il progetto di riqualificazione di via della Fratellanza utilizzando circa 200 mila euro provenienti dall’avanzo di gestione 2025, somme che si aggiungono ai 500 mila euro già previsti nel bilancio provinciale.

L’Ufficio Tecnico del Libero Consorzio completerà a breve la progettazione definitiva e l’avvio dell’iter di gara è previsto entro circa un mese.

L’obiettivo condiviso durante l’incontro è quello di recuperare il tempo perduto e restituire al territorio un’infrastruttura strategica per la mobilità dei residenti, dei villeggianti e dei turisti.

Nel corso dell’incontro il Vicesindaco Fiorellini ha inoltre sollecitato aggiornamenti sulle procedure di riclassificazione a provinciali di alcune arterie attualmente comunali.

Particolare soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale per l’accoglimento, da parte del Libero Consorzio, della richiesta relativa alla strada di Alcerito. Un passaggio ritenuto fondamentale per garantire maggiore manutenzione e standard di sicurezza adeguati lungo un asse viario particolarmente trafficato che costituisce il collegamento tra il Mercato ortofrutticolo e l’intera fascia trasformata.

Spazio anche alla delicata situazione del promontorio di Kamarina e agli interventi necessari per la sua messa in sicurezza. Sul tema, il Vicesindaco Fiorellini si è interfacciato telefonicamente, su iniziativa della Presidente Schembari, con il Vicesindaco del Comune di Ragusa Giovanni Giuffrida, ricevendo aggiornamenti sulle attività avviate per i lavori di consolidamento dell’area.

“Vigileremo con estrema attenzione sull’iter dei lavori di messa in sicurezza – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Fiorellini –. Parliamo di un’area che appartiene profondamente alla nostra identità, non solo per il valore storico e geografico, ma anche per l’enorme patrimonio culturale che Kamarina rappresenta per tutto il territorio siciliano”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha infine aggiunto: “Desidero ringraziare la Presidente Maria Rita Schembari per la disponibilità e la tempestività con cui ha accolto la richiesta del Comune di Vittoria convocando immediatamente il tavolo tecnico. Il confronto istituzionale e la collaborazione tra enti sono fondamentali per dare risposte concrete ai cittadini su opere strategiche attese da anni. Continueremo a seguire con attenzione ogni passaggio affinché il territorio possa finalmente ottenere infrastrutture moderne, sicure ed efficienti. Speriamo bene.”

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