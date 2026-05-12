Da Modica a Via Margutta: l’arte di Guido Cicero conquista Roma con “Il Sublime Dante”

ROMA/MODICA, 12 Maggio 2026 – C’è un filo rosso che lega la luce barocca di Modica al fascino eterno della Capitale. Dal 22 al 31 maggio, il pittore modicano Guido Cicero approda a Roma per una mostra personale di assoluto prestigio presso la storica Galleria Area Contesa Arte Design, situata nella celebre Via Margutta (Sala Chagall).

L’evento, intitolato “Il Sublime Dante”, segna il ritorno di Cicero in una delle strade più iconiche dell’arte mondiale, un luogo dove la storia ha lasciato tracce indelebili e dove il Maestro aveva già trionfato in passato, conquistando il primo posto con l’opera “Amarcord”, un intenso omaggio a Federico Fellini.

Dopo il recente e straordinario successo del Leone d’Oro a Venezia, Cicero alza l’asticella, spostando la sua ricerca artistica sulla letteratura universale. La mostra nasce da un incontro fortunato: le sorelle Teresa e Tina Zurlo, curatrici della galleria, sono rimaste folgorate dalla potenza espressiva delle sue opere durante l’ultimo evento svoltosi al Palazzo della Cultura di Modica, invitandolo immediatamente a portare le sue tele di grandi dimensioni nel cuore pulsante di Roma.

“Esporre in via Margutta per me è un sogno che si realizza” – dichiara con emozione Guido Cicero – “È la strada dei grandi maestri del passato; potervi portare il mio cammino artistico dedicato a Dante è un onore immenso.”

L’inaugurazione si terrà mercoledì 22 maggio, alle 18, e vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale. L’allestimento e il commento critico saranno curati personalmente da Teresa e Tina Zurlo, che hanno saputo valorizzare la visione monumentale e onirica del pittore siciliano.

Ad arricchire il valore scientifico dell’esposizione interverrà una figura di spicco del panorama culturale italiano: il Principe Alfio Borghese. Il noto critico d’arte, scrittore e giornalista offrirà una lettura approfondita delle opere, analizzando come Cicero sia riuscito a tradurre in immagini la complessità del “Sublime” dantesco.

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