Giarratana. Dal FOSMIT oltre 32mila euro per cultura e turismo: si potenzia la Sala “Bellini” e la segnaletica

Giarratana, 12 maggio 2026 – Cultura e promozione del territorio al centro di un nuovo investimento. Con il D.D.G. n. 244/S6 dell’11 maggio 2026, l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha ammesso a finanziamento il Comune di Giarratana nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT). Il contributo riconosciuto è di 32.957,51 euro. Il progetto rientra nella linea di intervento “Reti sociali con valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale” prevista dall’avviso pubblicato a fine 2025. Due le azioni finanziate:

– Potenziamento tecnologico della Sala Polivalente “Vincenzo Bellini”, l’ex cinema del paese. Sarà installato un nuovo impianto audio, luci e videoproiezione, adeguato alla struttura e pensato per ospitare eventi culturali, rassegne e attività della comunità.

– Nuova segnaletica turistica per il Museo a cielo aperto e per i principali edifici storici e di culto di Giarratana. L’obiettivo è rendere più fruibile il patrimonio locale e migliorare l’accoglienza.

Per l’Amministrazione comunale si tratta di “un investimento importante per valorizzare cultura e attrattiva del territorio”. Gli interventi infatti puntano a migliorare gli spazi dedicati alla comunità e a rafforzare l’offerta turistica de piccolo comune ibleo.

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