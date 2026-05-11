Santa Croce Camerina ottiene un finanziamento da 926 mila euro per la riqualificazione dell’area artigianale

Santa Croce Camerina, 11 maggio 2026 – Il Comune di Santa Croce Camerina ha ottenuto un importante finanziamento regionale destinato alla riqualificazione delle aree artigianali. L’Ente è infatti risultato ammesso al contributo promosso dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, per un importo complessivo di 926 mila euro.

Le risorse consentiranno di realizzare interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture dell’area artigianale comunale, con l’obiettivo di migliorare i servizi a supporto delle attività produttive e favorire nuove opportunità di crescita economica e commerciale per il territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino. “Si tratta di un finanziamento di grande importanza per la nostra comunità e per il tessuto produttivo locale – dichiara il sindaco –. Ancora una volta viene premiata la capacità del Comune di intercettare fondi e di presentare progetti validi e concreti. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo e valorizzazione del nostro territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dagli uffici comunali e dall’amministrazione. “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnati la giunta comunale, il Terzo Dipartimento, l’architetto Gaudenzio Occhipinti e tutti i tecnici che hanno lavorato con professionalità e competenza alla predisposizione del progetto. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati. Un passo alla volta – conclude il sindaco Dimartino – continuiamo a lavorare con serietà e programmazione per costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per Santa Croce Camerina”.

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