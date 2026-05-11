L’Infiorata di Noto sceglie ancora l’eccellenza: Salvina Maesano solista con la Banda della Guardia di Finanza

NOTO, 11 Maggio 2026 – Salvina Maesano, la mezzosoprano siracusana di nascita e modicana da adozione, sarà protagonista alla prossima Infiorata di Noto. Sarà lei, infatti, ad esibirsi nel Canto degli Italiani al Concerto della Banda della Guardia di Finanza che segna la serata conclusiva dell’evento più importante della primavera netina, il prossimo sabato 16 maggio. Dopo il successo nella precedente edizione dell’Infiorata, l’organizzazione dell’evento ha deciso di riconfermare anche per quest’anno l’impianto artistico e, a maggior ragione, la presenza di Salvina Maesano che, accompagnata dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza reduce dall’esibizione alla serata conclusiva del Festival di Sanremo diretta dal Colonnello Maestro Leonardo Laserra, l’accompagnerà nell’inno di Goffredo Mameli, musicato dal maestro Michele Novaro. Sabato prossimo, in piazza Municipio, il Canto degli italiani chiuderà il Concerto della 47ª Edizione dell’infiorata a Noto, dedicata quest’anno alla Cultura Pop. Salvina Maesano, voce lirica affermata in Italia e all’estero, oltre a collaborare con tutte le nostre Forze Armate italiane, ha interpretato numerosi ruoli d’opera nei principali teatri lirici italiani ed è stata anche voce Solista del Maestro Ennio Morricone.

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