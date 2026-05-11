Comiso. Il Comune aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia

Comiso, 11 maggio 2026 – Il Comune di Comiso aderisce alla settimana nazionale della celiachia. “Il 12 maggio tutti gli studenti gusteranno un unico menu realizzato con alimenti digeribili da tutti”. L’annuncio dell’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubusino.

” Sono davvero felice che il Comune abbia scelto di aderire a questa bellissima iniziativa promossa da AIC – commenta l’assessore Cubisino- . Credo sia un messaggio importante di attenzione, sensibilità ed educazione rivolto ai nostri bambini e alle loro famiglie. Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere le scuole in un percorso di consapevolezza e partecipazione su un tema tanto importante e, al contempo, quello di non creare differenze o discriminazioni alimentari dimostrando a tutti che si può condividere anche il cibo. Il 12 maggio infatti, verrà proposto un menu ricco ma semplice allo stesso tempo. I bambini gusteranno riso al pomodoro, croccanti e gustose polpette di patate, insalata mista e frutto fresca di stagione. Ovviamente – conclude la Cubisino- non posso non ringraziare le Dirigenti Scolastiche che hanno sposato subito il progetto e le nostre operatrici e i nostri cuochi del centro cottura comunale che, oltre ad impegnarsi tutti i giorni a prepapare cibi sani, gustosi e di gradimento, saranno coinvolte in questo progetto nazionale dove, sicuramente, daranno il massimo”.

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