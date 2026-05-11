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Modica | Sport

Ginnastica aerobica: la Motyka Modica protagonista al campionato nazionale gold di Porto Sant’Elpidio

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Modica, 11 maggio 2026 – Arrivano ancora buoni risultati per la Motyka Modica, che nel weekend appena andato in archivio ha partecipato al Campionato Nazionale Gold di ginnastica aerobica disputato a Porto Sant’Elpidio.
Nella trasferta marchigiana, i ginnasti del sodalizio modicano hanno ottenuto buoni piazzamenti e qualche podio, risultati che certificano anche a livello nazionale il grande lavoro svolto da Maria Stella Vittorio e dal suo staff durante i duri allenamenti in palestra.
Nella categoria Allieve A1 individuale, onorevole sesto posto per la piccola Serena Vicari che ha dimostrato carattere e spigliatezza che potranno servire per il futuro.
Non è da sottovalutare anche la diciassettesima posizione conquistata nella categoria Junior B femminile individuale da Giulia Cappello scesa in pedana nonostante le non perfette condizioni fisiche che non le hanno permesso di allenarsi con la consueta costanza durante le ultime settimane di preparazione alla kermesse nazionale.
Nella stessa categoria, ma nella competizione maschile, è andata meglio per Samuele Iemmolo che si è piazzato al secondo posto.
Per Giulia Cappello è arrivato il riscatto nella categoria Coppia Mista, dove insieme a Samuele Iemmolo sono saliti sul gradino più alto del podio staccando così il pass per i Campionati Assoluti che si terranno tra qualche settimana a Gorle (Lombardia).
“Sono relativamente soddisfatta per quanto fatto vedere dai miei atleti – dichiara l’istruttrice della Motyka Modica, Maria Stella Vittorio – a partire dalla nostra piccola Serena Vicari. La nostra promessa, infatti, si è classificata al sesto posto su 24 atlete in gara, quindi un risultato di alto livello se consideriamo di essere in una gara Gold. Se Serena avesse saputo gestire meglio l’emozione, probabilmente avrebbe potuto anche conquistare un posto sul podio. Bene anche Samuele Iemmolo – continua – che ha ottenuto un ottimo secondo posto nella gara individuale, ma è salito sul gradino più alto del podio insieme a Giulia Cappello nella gara di coppia. Risultato questo che permette ai nostri due ginnasti di accedere agli Assoluti di Gorle. Peccato per Giulia Cappello, che reduce d una brutta influenza che non le ha permesso di allenarsi con costanza, ha avuto un piccolo calo di prestazione rispetto all’Open di Praga, dove con il punteggio 17,750 si è piazzata all’ottavo posto. Al Nazionale è stata frenata dalle non buone condizioni di salute e con 17,250 di punteggio ha concluso al diciassettesimo posto. Siamo consapevoli delle lacune che dovremo colmare in vista degli assoluti – conclude Maria Stella Vittorio – e lo faremo con la solita dedizione continuando a “rifinire” la routine per ambire sempre a nuovi traguardi seguendo il mio motto: “oggi più di ieri, ma meno di domani”.

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