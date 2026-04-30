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Attualità | Scicli

Scicli. La professoressa Susan Gennaro premiata a palazzo Spadaro sabato 2 maggio

Alle 18:30 cerimonia di riconoscimento del Leone di Bronzo, simbolo della città
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Scicli, 30 aprile 2026 – Cerimonia di consegna del Leone di Bronzo, il più alto riconoscimento della città di Scicli, alla professoressa Susan Gennaro sabato 2 maggio alle ore 18:30 a palazzo Spadaro.
Il sindaco di Scicli Mario Marino consegnerà all’illustre medico, docente e operatrice umanitaria il simbolo della città nel corso di una cerimonia ufficiale nella sede settecentesca dell’assessorato alla cultura.
La Prof.ssa Susan Gennaro è una figura di spicco nel panorama dell’infermieristica accademica negli Stati Uniti. È stata Preside della William F. Connell School of Nursing del Boston College per tredici anni, dal 2008 al 2021, periodo durante il quale ha guidato con autorevolezza e innovazione uno dei principali poli formativi infermieristici americani.
Durante la sua lunga carriera, ha ricoperto ruoli accademici di rilievo: docente e direttrice di programmi di studio alla University of Pennsylvania e alla New York University, poi Preside al Boston College; la professoressa Susan ha rivolto il suo sguardo alla tutela delle persone fragili, delle donne di colore in gravidanza, delle puerpere e dei neonati.
È legatissima a Scicli

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