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Attualità | Ragusa

Ragusa celebra Santa Caterina, protettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana

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Ragusa, 30 aprile 2026 – Presso la Chiesa della Badia in Piazza San Giovanni a Ragusa si è svolta la solenne celebrazione dedicata a Santa Caterina, protettrice delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Alla cerimonia hanno preso parte le Autorità civili e militari cittadine, provinciali e regionali, insieme alle rappresentanze del Corpo delle Infermiere Volontarie e del Corpo Militare CRI.
L’organizzazione dell’evento è stata curata dall’Ispettorato Territoriale di Ragusa, guidato dall’Ispettrice Nuccia Garofalo, insieme a tutti i volontari del comitato CRI della provincia iblea, che ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione e per il valore simbolico della ricorrenza: “La presenza delle Autorità e delle nostre Sorelle conferisce solennità e prestigio alla cerimonia. Santa Caterina è per noi fonte di insegnamento e di ispirazione, esempio di dedizione ai malati e ai bisognosi che guida il nostro servizio quotidiano.”
La celebrazione ha visto anche la partecipazione dell’Ispettrice Regionale, Sorella Laura Campione, che ha rivolto un sentito elogio alle Infermiere Volontarie siciliane. Ha sottolineato l’impegno costante, la disciplina e la professionalità che caratterizzano il loro operato, elementi che rendono il Corpo un punto di riferimento nelle attività di assistenza e nelle missioni al fianco della Croce Rossa.
Il Presidente Provinciale della Croce Rossa Italiana, Francesco Fronte, ha voluto ringraziare le Infermiere Volontarie per il loro ruolo insostituibile all’interno della comunità: “Le nostre Crocerossine rappresentano un presidio di umanità e competenza. Il loro servizio è un esempio concreto dei Principi della Croce Rossa e un motivo di orgoglio per tutto il territorio.”
A seguire, il Presidente Regionale CRI Sicilia, Stefano Principato, ha evidenziato il valore storico e attuale del Corpo delle Infermiere Volontarie, ricordando come la loro presenza sia fondamentale sia nelle attività quotidiane sia nelle missioni nazionali e internazionali: “Le Infermiere Volontarie incarnano da oltre un secolo lo spirito della Croce Rossa. La Sicilia riconosce e sostiene il loro impegno, sempre rivolto alla tutela delle persone più vulnerabili.”
Nel corso della celebrazione è stato ricordato il legame tra Santa Caterina e le Infermiere Volontarie: la Santa è venerata come protettrice degli infermieri per la sua vita dedicata alla cura dei malati e dei più fragili. Il motto che accompagna le Crocerossine, “Ama Conforta Lavora Salva”, richiama proprio lo spirito di servizio che caratterizzò la sua esistenza.
La Croce Rossa Italiana ha rinnovato il proprio impegno al fianco della comunità, nel solco della tradizione che accompagna il Corpo delle Infermiere Volontarie da oltre un secolo, confermando la continuità del loro servizio: ci siamo state, ci siamo, ci saremo.

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