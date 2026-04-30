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Politica | Scicli

La zona artigianale di Scicli ammessa a finanziamento per 1 milione 200 mila euro

Si attende il riconoscimento definitivo
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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 30 aprile 2026 – La zona artigianale di contrada Zagarone alla periferia di Scicli è stata ammessa a finanziamento per l’importo di 1 milione 203 mila 202 euro.
È l’Assessorato regionale alle Attività produttive ad aver ammesso a finanziamento il progetto di sistemazione delle aree esterne, di pubblica illuminazione e di realizzazione dei percorsi pedonali nella zona artigianale di Scicli.
A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.
Il progetto prevede la riqualificazione dell’area con la realizzazione di una piazza e di un parcheggio, il rifacimento di alcuni tratti di asfalto, la realizzazione della pista pedonale all’interno dello spazio Fiera e la ristrutturazione dei servizi igienici annessi.
L’amministrazione comunale attende ora fiduciosa la graduatoria definitiva, per conoscere tempi e modalità di attuazione.

© Riproduzione riservata
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