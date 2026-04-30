La zona artigianale di Scicli ammessa a finanziamento per 1 milione 200 mila euro

Scicli, 30 aprile 2026 – La zona artigianale di contrada Zagarone alla periferia di Scicli è stata ammessa a finanziamento per l’importo di 1 milione 203 mila 202 euro.

È l’Assessorato regionale alle Attività produttive ad aver ammesso a finanziamento il progetto di sistemazione delle aree esterne, di pubblica illuminazione e di realizzazione dei percorsi pedonali nella zona artigianale di Scicli.

A darne notizia il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area con la realizzazione di una piazza e di un parcheggio, il rifacimento di alcuni tratti di asfalto, la realizzazione della pista pedonale all’interno dello spazio Fiera e la ristrutturazione dei servizi igienici annessi.

L’amministrazione comunale attende ora fiduciosa la graduatoria definitiva, per conoscere tempi e modalità di attuazione.

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