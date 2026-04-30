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Politica | Pozzallo

Pozzallo, strade “colabrodo” dopo i lavori Enel: la dura protesta di Franco Giannone

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POZZALLO, 30 Aprile 2026 – Non si placa la polemica sullo stato delle arterie cittadine a Pozzallo. Al centro del mirino, questa volta, finisce via Rosario Livatino, trasformata in un percorso a ostacoli a causa dei recenti interventi di scavo per la rete elettrica. A farsi portavoce del malcontento dei cittadini è il consigliere comunale Franco Giannone, che denuncia una situazione ormai insostenibile.

Secondo quanto riportato dal consigliere, il degrado del manto stradale perdura da circa due mesi, rendendo la vita difficile a residenti e pendolari. Non si tratta solo di estetica o comfort, ma di una vera e propria questione di sicurezza stradale: gli automobilisti lamentano continue sollecitazioni meccaniche dovute a buche e ripristini mal eseguiti.   La situazione è critica soprattutto per le due ruote. Negli ultimi giorni, infatti, si sono sfiorati incidenti gravi, con alcuni motociclisti che hanno rischiato la caduta a causa delle irregolarità dell’asfalto.

La pazienza è esaurita. Giannone ha annunciato un’azione di forza nei confronti della società elettrica per tutelare l’incolumità pubblica e il decoro urbano.

“Da lunedì chiamerò personalmente i vertici dell’Enel e procederò a formale diffida,” ha dichiarato fermamente il consigliere.

L’avvertimento è chiaro: se non si interverrà immediatamente con ripristini a regola d’arte, le conseguenze saranno burocratiche. Giannone ha infatti paventato l’ipotesi di bloccare il rilascio di nuove autorizzazioni per futuri scavi sul territorio comunale finché la situazione non sarà sanata.

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