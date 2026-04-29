Vittoria. Prevenzione incendi 2026: obblighi, divieti e misure di sicurezza sul territorio comunale

Vittoria, 29 aprile 2026 – Il Sindaco Francesco Aiello ha emanato l’ordinanza n. 37 contenente le disposizioni per la prevenzione e la lotta agli incendi nel territorio comunale. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di protezione civile e tiene conto dell’elevato rischio incendi che caratterizza il periodo estivo, aggravato da condizioni climatiche come alte temperature, venti caldi e scarsa umidità, nonché da fattori legati all’incuria del territorio e ai comportamenti imprudenti. La stagione antincendio è fissata dal 15 maggio al 31 ottobre 2026. Durante questo periodo è previsto il divieto assoluto di accensione di fuochi e di combustione di residui vegetali, anche derivanti da attività agricole. È inoltre vietato compiere qualsiasi azione che possa provocare incendi, come l’utilizzo di fiamme libere, il lancio di mozziconi accesi o l’accensione di fuochi d’artificio senza autorizzazione. L’ordinanza impone specifici obblighi a proprietari, conduttori e gestori di terreni, aree agricole e spazi incolti, che dovranno provvedere alla pulizia, al diserbo e alla rimozione di materiali infiammabili. Particolare attenzione è richiesta nelle aree a ridosso di strade, abitazioni e infrastrutture, dove dovranno essere realizzate fasce parafuoco di almeno 10 metri (estese fino a 20 metri in prossimità di strutture ricettive). Sono inoltre previste misure specifiche per le attività agricole, per i depositi di materiale combustibile e per la manutenzione delle aree limitrofe a impianti e infrastrutture. Gli enti pubblici sono chiamati a garantire la pulizia delle aree di propria competenza. L’inosservanza delle disposizioni comporterà sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 50.000 euro nei casi più gravi, oltre a eventuali responsabilità civili e penali in caso di danni a persone o beni. Il Sindaco invita la cittadinanza alla massima collaborazione e senso di responsabilità, sottolineando che la prevenzione degli incendi rappresenta un impegno condiviso per la tutela dell’ambiente, della sicurezza pubblica e del patrimonio del territorio. Si ricorda che, in caso di avvistamento incendi, è necessario contattare tempestivamente i numeri di emergenza: 112 (Numero Unico Emergenze), 1515 (Corpo Forestale) o la Protezione Civile.

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