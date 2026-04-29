Miasmi fognari a Modica. Errata corrige. Riceviamo

Riguardo alla Lettera Aperta di due giorni fa, indirizzata ALL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA SAMUELE CANNIZZARO, lo scrivente fornisce una rettifica riguardante proprio l’autorità in intestazione, cioè l’assessore. Erroneamente e guardando l’organigramma comunale responsabile all’ecologia e lui, ma nella concreta prassi di intervento e manutenzione della rete fognaria della città di Modica, l’affidamento è stato fatto a “Iblea Acque”. Pertanto è stato lo stesso assessore per il tramite della Presidente del Consiglio comunale dr.ssa Minardo a comunicarmi l’avvenuta segnalazione del “caso miasmi” suddetto al responsabile di Iblea Acque. Scusandoci con l’assessore e con la dr. Minardo chiamati impropriamente in causa, attendiamo fiduciosi l’intervento della suddetta Società per una risoluzione ottimale e tempestiva del problema.

Piergiorgio Barone

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