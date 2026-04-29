Riguardo alla Lettera Aperta di due giorni fa, indirizzata ALL’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA SAMUELE CANNIZZARO, lo scrivente fornisce una rettifica riguardante proprio l’autorità in intestazione, cioè l’assessore. Erroneamente e guardando l’organigramma comunale responsabile all’ecologia e lui, ma nella concreta prassi di intervento e manutenzione della rete fognaria della città di Modica, l’affidamento è stato fatto a “Iblea Acque”. Pertanto è stato lo stesso assessore per il tramite della Presidente del Consiglio comunale dr.ssa Minardo a comunicarmi l’avvenuta segnalazione del “caso miasmi” suddetto al responsabile di Iblea Acque. Scusandoci con l’assessore e con la dr. Minardo chiamati impropriamente in causa, attendiamo fiduciosi l’intervento della suddetta Società per una risoluzione ottimale e tempestiva del problema.
Piergiorgio Barone
- 29 Aprile 2026 -
1 commento su “Miasmi fognari a Modica. Errata corrige. Riceviamo”
Vabbè la precisazione, ma Iblea Acque è sempre una creatura della politica. Un gioiello a servizio dei cittadini.
L’affidamento dell’Assessore Cannizzaro a questo gioiello chiamato Iblea Acque non è altro che togliersi responsabilità ed evitare eventuali colpe. Ora possiamo giocare al rimbalzo di colpe e uscirne tutti puri e immacolati.
Chi dovrà fare cosa non è chiaro visto che esiste ancora un assessorato all’ecologia ma intanto accettiamo le scuse del sig. Barone. Poi per la tempestività del problema vedremo….