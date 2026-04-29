Noto in Musica: Mons. Marco Frisina dirige il “Concerto per un Mediterraneo di Pace”

Noto, 29 aprile 2026 – La “Capitale del Barocco” si prepara a vivere una serata di altissimo profilo artistico e spirituale. Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 20:30, la Basilica Cattedrale di San Nicolò ospiterà il “Concerto per Coro e Orchestra”, un evento promosso dalla Diocesi di Noto sotto il suggestivo titolo “Per un Mediterraneo di Pace”. A guidare la serata sarà una figura di primo piano della musica sacra contemporanea: Mons. Marco Frisina. Celebre compositore e Direttore del Coro della Diocesi di Roma, Mons. Frisina è noto a livello internazionale per le sue colonne sonore cinematografiche e i suoi canti liturgici che hanno rinnovato il repertorio sacro moderno. La sua presenza sul podio garantisce un’esecuzione carica di pathos ed eccellenza tecnica. L’architettura sonora della serata vedrà la partecipazione di una formazione imponente:

– I Cori Riuniti della Diocesi di Noto: Un’unione di voci del territorio che simboleggia la coesione della comunità locale.

– L’Orchestra ARSonorum: Una compagine strumentale di grande talento pronta a dialogare con le voci.

– Matteo Vizzani: Solista del Coro della Diocesi di Roma, che impreziosirà il programma con la sua sensibilità vocale.

Il tema centrale, il Mediterraneo di Pace, trasforma il concerto in un momento di riflessione profonda. In un’epoca segnata da tensioni internazionali, la scelta di Noto — cuore pulsante del Mediterraneo — come palcoscenico per invocare la concordia tra i popoli attraverso la musica assume un valore simbolico potentissimo.

Si preannuncia un’affluenza delle grandi occasioni per quello che si prospetta come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti dell’anno per la Sicilia sud-orientale.

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