  • 24 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Aprile 2026 -
Acate | Politica regionale

Sinergia tra Regione, Comune di Acate e territorio per i festeggiamenti di S.Vincenzo 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 24 aprile 2026 – In occasione dell’avvio dei solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire, patrono di Acate, l’Onorevole Ignazio Abbate ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’organizzazione di un evento che si conferma pilastro identitario e volano di crescita per l’intera comunità iblea. “La festa di San Vincenzo non è solo un momento di profonda devozione religiosa, ma rappresenta l’anima stessa di Acate,” dichiara l’On. Abbate. “Il ricco programma di quest’anno, che spazia dalle celebrazioni liturgiche alle sfilate equestri dei ‘Passi Nobili a Biscari’ fino ai grandi concerti in piazza, è il frutto di una collaborazione istituzionale solida e proficua tra la Regione Siciliana ed il Comune di Acate. Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Acate, guidata dal Sindaco Gianfranco Fidone e i consiglieri comunali per l’impegno costante nella valorizzazione del territorio. Un ringraziamento particolare va alla consigliera provinciale Irene Tidona, il cui lavoro di raccordo e la dedizione verso la propria comunità sono stati fondamentali per il raggiungimento di questi standard qualitativi.Sostenere queste iniziative significa preservare le nostre radici e il folklore locale, come dimostrano i raduni bandistici e i cortei storici previsti per il 25 e 26 aprile. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare la rilevante ricaduta economica: eventi di tale portata richiamano migliaia di visitatori e turisti, offrendo una boccata d’ossigeno alle attività commerciali, alla ristorazione e a tutto l’indotto turistico locale. Investire nella cultura e nelle tradizioni religiose significa investire nel futuro economico del nostro territorio.” Il programma 2026 dei festeggiamenti, curato dalla Parrocchia San Nicolò di Bari e sostenuto dall’Assessorato al Turismo per tramite dell’Onorevole Abbate, culminerà con la solenne processione domenicale e i grandi eventi musicali, tra cui l’attesissimo concerto di Michele Zarrillo oltre ai tributi ai grandi della musica italiana. “L’appuntamento di Acate è un esempio virtuoso di come la sinergia tra Regione Siciliana, enti locali e associazioni possa produrre eccellenza. Invito tutti i cittadini della provincia e i turisti a partecipare a questi giorni di festa per scoprire la bellezza e l’ospitalità di questa straordinaria terra,” conclude l’On. Abbate.

© Riproduzione riservata
598055

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube