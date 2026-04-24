Sinergia tra Regione, Comune di Acate e territorio per i festeggiamenti di S.Vincenzo 2026

Acate, 24 aprile 2026 – In occasione dell’avvio dei solenni festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire, patrono di Acate, l’Onorevole Ignazio Abbate ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’organizzazione di un evento che si conferma pilastro identitario e volano di crescita per l’intera comunità iblea. “La festa di San Vincenzo non è solo un momento di profonda devozione religiosa, ma rappresenta l’anima stessa di Acate,” dichiara l’On. Abbate. “Il ricco programma di quest’anno, che spazia dalle celebrazioni liturgiche alle sfilate equestri dei ‘Passi Nobili a Biscari’ fino ai grandi concerti in piazza, è il frutto di una collaborazione istituzionale solida e proficua tra la Regione Siciliana ed il Comune di Acate. Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Acate, guidata dal Sindaco Gianfranco Fidone e i consiglieri comunali per l’impegno costante nella valorizzazione del territorio. Un ringraziamento particolare va alla consigliera provinciale Irene Tidona, il cui lavoro di raccordo e la dedizione verso la propria comunità sono stati fondamentali per il raggiungimento di questi standard qualitativi.Sostenere queste iniziative significa preservare le nostre radici e il folklore locale, come dimostrano i raduni bandistici e i cortei storici previsti per il 25 e 26 aprile. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare la rilevante ricaduta economica: eventi di tale portata richiamano migliaia di visitatori e turisti, offrendo una boccata d’ossigeno alle attività commerciali, alla ristorazione e a tutto l’indotto turistico locale. Investire nella cultura e nelle tradizioni religiose significa investire nel futuro economico del nostro territorio.” Il programma 2026 dei festeggiamenti, curato dalla Parrocchia San Nicolò di Bari e sostenuto dall’Assessorato al Turismo per tramite dell’Onorevole Abbate, culminerà con la solenne processione domenicale e i grandi eventi musicali, tra cui l’attesissimo concerto di Michele Zarrillo oltre ai tributi ai grandi della musica italiana. “L’appuntamento di Acate è un esempio virtuoso di come la sinergia tra Regione Siciliana, enti locali e associazioni possa produrre eccellenza. Invito tutti i cittadini della provincia e i turisti a partecipare a questi giorni di festa per scoprire la bellezza e l’ospitalità di questa straordinaria terra,” conclude l’On. Abbate.

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