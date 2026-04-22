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Attualità | Scicli

Scicli. Concluso il corso di primo soccorso tenuto dalla Misericordia di Modica, formati 45 addetti

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Scicli, 22 aprile 2026 – Si è concluso con successo il corso di primo soccorso organizzato dalla Misericordia di Modica, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo “Dantoni” di Scicli. L’iniziativa ha portato alla formazione di 45 addetti al primo soccorso, in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 388/03.
Il percorso formativo ha fornito ai partecipanti competenze teoriche e pratiche fondamentali per affrontare situazioni di emergenza sanitaria nei luoghi di lavoro, garantendo interventi tempestivi ed efficaci in attesa dei soccorsi qualificati.
Durante il corso sono stati affrontati temi cruciali quali la gestione delle emergenze, le tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), l’uso dei presidi di primo soccorso e le modalità di intervento in caso di infortuni o malori improvvisi.
La Misericordia di Modica esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione e per l’interesse dimostrato dai corsisti, sottolineando l’importanza della diffusione della cultura del primo soccorso come strumento essenziale per la tutela della salute e della sicurezza.
Un ringraziamento particolare va all’Istituto Comprensivo “Dantoni” di Scicli per l’ospitalità e la collaborazione, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata
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