  • 22 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Aprile 2026 -
Ragusa | Sport

Ragusa. Basket femminile, serie A2. Si separano le strade tra Passalacqua e coach Buzzanca

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 aprile 2026 – Dopo due stagioni, la Passalacqua Ragusa saluta coach Mara Buzzanca. Una separazione che arriva in modo consensuale a conclusione di un percorso che ha visto la squadra centrare l’obiettivo del raggiungimento dei play off per due stagioni sportive consecutive. “Sono state due stagioni che per la Passalacqua hanno rappresentato un momento di riflessione e di riallineamento – commenta Gianstefano Passalacqua a nome della famiglia Passalacqua -; a coach Buzzanca a cui va riconosciuta professionalità, dedizione e passione, e con la quale negli anni si è costruito un legame di amicizia e stima profonda, auguriamo un eccellente futuro”.
“Ritornare a Ragusa da allenatrice, dopo gli anni da giocatrice – dichiara coach Buzzanca – è stata una esperienza emozionante e una opportunità. Ringrazio la famiglia Passalacqua per l’accoglienza che mi è stata riservata. In quest’ultima stagione, complessa, mi spiace non ci sia stato modo di esprimere e mettere in pratica tutto il lavoro svolto. Auguro alla Passalacqua un eccellente futuro e di vederla dove merita”.

© Riproduzione riservata
597935

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube