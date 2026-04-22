  • 22 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Aprile 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Riprendono i lavori di restauro della Torre Cabrera

Il Sindaco Ammatuna: occorre recuperare i ritardi che si sono accumulati in questi mesi.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 22 aprile 2026 – Si è svolto nella giornata di ieri, nei locali della Sovrintendenza di Ragusa, un incontro che era stato richiesto dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo per fare
il punto sulle operazioni di restauro della Torre Cabrera. Dopo la lunga interruzione determinata da una perizia di variante, c’è voluta nei giorni scorsi una dura nota del Sindaco all’Assessore Regionale dei Beni Culturali per fare riprendere i lavori. Sono già presenti alcuni operai nel cantiere, ma i lavori di restauro veri e propri, compresa l’illuminazione artistica, riprenderanno nei prossimi giorni. L’Amministrazione Comunale ha chiesto che venga realizzata una nuova recinzione del cantiere, più sicura e sicuramente più elegante e consona al grande monumento cittadino, simbolo della città di Pozzallo. Il Sindaco ha chiesto inoltre al Direttore dei Lavori della stazione appaltante che è il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, Arch. A. Lo Brutto, di impegnarsi al massimo per fare terminare i lavori entro l’anno. Dopo l’apertura al pubblico e ai turisti del massimo monumento cittadino, avvenuto il 25 aprile del 1998, si spera di arrivare, il più presto possibile a rendere usufruibile totalmente, dai sotterranei alla terrazza, la Torre Cabrera.

© Riproduzione riservata
597902

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube