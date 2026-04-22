Pozzallo. Riprendono i lavori di restauro della Torre Cabrera

Pozzallo, 22 aprile 2026 – Si è svolto nella giornata di ieri, nei locali della Sovrintendenza di Ragusa, un incontro che era stato richiesto dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo per fare

il punto sulle operazioni di restauro della Torre Cabrera. Dopo la lunga interruzione determinata da una perizia di variante, c’è voluta nei giorni scorsi una dura nota del Sindaco all’Assessore Regionale dei Beni Culturali per fare riprendere i lavori. Sono già presenti alcuni operai nel cantiere, ma i lavori di restauro veri e propri, compresa l’illuminazione artistica, riprenderanno nei prossimi giorni. L’Amministrazione Comunale ha chiesto che venga realizzata una nuova recinzione del cantiere, più sicura e sicuramente più elegante e consona al grande monumento cittadino, simbolo della città di Pozzallo. Il Sindaco ha chiesto inoltre al Direttore dei Lavori della stazione appaltante che è il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, Arch. A. Lo Brutto, di impegnarsi al massimo per fare terminare i lavori entro l’anno. Dopo l’apertura al pubblico e ai turisti del massimo monumento cittadino, avvenuto il 25 aprile del 1998, si spera di arrivare, il più presto possibile a rendere usufruibile totalmente, dai sotterranei alla terrazza, la Torre Cabrera.

Salva