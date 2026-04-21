Si presentano le Isole ecologiche del Comune di Scicli

Scicli, 21 aprile 2026 – Annunciate, immaginate, attese. Finalmente visibili e funzionanti.

Saranno presentate giovedì 23 aprile alle 10:30 nello spazio antistante l’isola ecologica di via Merano a Donnalucata le nuove Isole Ecologiche del Comune di Scicli.

Il sindaco Mario Marino, l’amministrazione comunale e il DEC, il direttore di esecuzione del contratto del servizio ambientale Giuseppe Sammito, presenteranno in conferenza stampa ai giornalisti e ai cittadini che vorranno assistere il funzionamento delle avveniristiche isole per il conferimento dei rifiuti.

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