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Attualità | Scicli

Si presentano le Isole ecologiche del Comune di Scicli

Il 23 aprile alle 10:30 davanti all'Isola ecologica di via Merano a Donnalucata
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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 21 aprile 2026 – Annunciate, immaginate, attese. Finalmente visibili e funzionanti.
Saranno presentate giovedì 23 aprile alle 10:30 nello spazio antistante l’isola ecologica di via Merano a Donnalucata le nuove Isole Ecologiche del Comune di Scicli.
Il sindaco Mario Marino, l’amministrazione comunale e il DEC, il direttore di esecuzione del contratto del servizio ambientale Giuseppe Sammito, presenteranno in conferenza stampa ai giornalisti e ai cittadini che vorranno assistere il funzionamento delle avveniristiche isole per il conferimento dei rifiuti.

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