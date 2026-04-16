Modica, una nuova casa per l’Alzheimer: al Parco Padre Basile l’inaugurazione del Centro Educativo e un incontro dedicato alle famiglie

MODICA, 16 Aprile 2026 – Il prossimo 18 aprile 2026, alle 16, la cornice del Parco Urbano Padre Basile ospiterà un appuntamento di profondo valore sociale e civile per la città di Modica. Si terrà, infatti, un incontro informativo dedicato al delicato tema della demenza, un evento che promette di essere molto più di un semplice dibattito tecnico, configurandosi come un momento di autentica partecipazione comunitaria.

La giornata avrà una valenza speciale, poiché coinciderà con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Centro Educativo Alzheimer (CEA) di Modica. La struttura troverà casa presso i locali dell’associazione “Crisci Ranni”, concessi dal Comune di Modica in comodato d’uso gratuito: un segnale tangibile di come la collaborazione tra istituzioni e terzo settore possa generare risposte concrete ai bisogni della cittadinanza.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Sindaco e dell’Assessore ai Servizi Sociali, a conferma dell’attenzione che l’Amministrazione intende riservare alle famiglie e alle persone che affrontano quotidianamente le sfide imposte dalla malattia. Il cuore del dibattito sarà animato dagli interventi della dott.ssa Stefania Carbonaro, pedagogista e presidente dei Centri Educativi Alzheimer di Ragusa e Modica, e di Martina Di Mauro, psicologa e vicepresidente del CEA. Insieme a loro, la voce passerà ai protagonisti silenziosi di questo percorso: i caregiver. Attraverso le loro testimonianze dirette, il pubblico potrà accostarsi con realismo ed empatia alla quotidianità dell’assistenza e ai complessi percorsi di cura.

Per rendere l’incontro ancora più inclusivo e sereno, il programma prevede anche un momento musicale, pensato per favorire la condivisione in un clima di calda partecipazione. Questo evento segna un passo avanti fondamentale nel rafforzamento della rete di supporto territoriale, ponendo l’accento sulla necessità di una consapevolezza sociale che non lasci solo chi soffre.

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