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Modica | Sport

Boxe: oro e argento ai campionati regionali per i fratelli Guccione del CFT Modica e pass per gli interregionali

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Modica, 16 aprile 2026 – Ancora successi e consensi per gli atleti del Calabrese Fighiting Team Modica. Ai campionati regionali FPI,che si sono svolti a Palermo dal 10 al 12 aprile, infatti, i fratelli Pietro e Mattia Guccione hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’oro e di argento, ottenendo così il pass per i campionati Interregionali nelle rispettive categoria in programma a Montecatini il prossimo mese di maggio.

I due atleti allenati da Valeria Calabrese, hanno avuto un cammino differente nella competizione.

Mattia Guccione, impegnato nella categoria 75kg under 17, in semifinale ha disputato un match al limite della perfezione e senza sbagliare nulla ha battuto prima del limite il marsalese Putaggio. In finale, purtroppo, ha ceduto di misura al palermitano Guzzo, che ha sfruttato la sua maggiore esperienza per conquistare la medaglia d’oro, che interrompe seppur con l’onore delle armi una striscia di sei vittorie consecutive del pugile modicano.

Per Pietro Guccione, invece, la vittoria nella categoria 70kg under 17 è arrivata per l’ennesima volta a tavolino, in quanto i suoi avversari hanno preferito non salire sul ring riconoscendo così la netta superiorità del boxeur del CFT Modica.

La prossima settimana, i fratelli Guccione saranno impegnati in un torneo in Svizzera.

“Oltre a Mattia e Pietro Guccione – dichiara Valeria Calabrese – in Svizzera saliranno sul ring gli èlite e veterani Giannì e Minicuccio, ma ci sarà spazio anche per Denis Arena (classe 2015), Nicolò Milone (2014) e Giuseppe Di Rosa (classe 2013), che sono i giovanissimi del sodalizio della Contea”.

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