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Comiso | Cronaca | Modica | Ragusa

Insofferenti ai controlli della polizia. Tre denunce a Ragusa, Comiso e Modica

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15 Aprile 2026 – Tre persone sono state denunciate dalla polizia a Ragusa, Comiso e Modica, perchè tutte insofferenti ai controlli.
A Ragusa gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un cittadino tunisino di 23 anni.  Il giovane ha tentato di opporsi fisicamente al controllo, rendendo necessaria la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato trovato in possesso di una piccola quantità di droga, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

A Comiso, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha individuato un 19enne del luogo che mostrava un atteggiamento sospetto.  A seguito di perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello. Gli agenti hanno rinvenuto anche 0,8 grammi di hashish, facendo scattare la segnalazione in Prefettura oltre alla denuncia per possesso abusivo di armi.

A Modica, nel corso di controlli analoghi  gli agenti del locale Commissariato hanno fermato un 28enne. L’uomo è stato trovato in possesso di due taglierini. Non avendo giustificato motivo per il porto di tali oggetti atti a offendere, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

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