Stabilizzazione ASU a Modica: la consigliera Floridia fa chiarezza e attacca l’assessore Viola

MODICA, 12 Aprile 2026 – “Piena sintonia con l’On. Abbate: nessuna smentita”. La consigliera comunale DC, Rita Floridia, smentisce categoricamente le ricostruzioni circolate nelle ultime ore: “Desidero chiarire, a seguito di alcune dichiarazioni dell’amministrazione Monisteri e di alcuni organi di stampa, che il mio riferimento istituzionale, l’onorevole Ignazio Abbate, non mi ha in alcun modo smentito. Al contrario, ha semplicemente ribadito quanto già precedentemente condiviso con la sottoscritta. La nostra posizione è pienamente coesa: non avrei mai rilasciato dichiarazioni inesatte o non concordate”.

Il fulcro della critica si sposta poi sull’operato dell’amministrazione comunale, in particolare sulla gestione del personale: “Cosa sta aspettando l’assessore Viola? Avrebbe dovuto già avviare gli iter per il bando di selezione di questi lavoratori, per farsi trovare pronto all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato o di una proroga, la cui validità è subordinata a precisi obblighi di legge”.

Floridia suggerisce un confronto con altre realtà siciliane: “Se l’assessore non ritiene di avere piena competenza, tragga esempio dal Comune di Licata. Nonostante il dissesto finanziario dal marzo 2024, lì sono state avviate tutte le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori ASU. È la prova che, con serietà e determinazione, il percorso normativo regionale è percorribile anche in condizioni critiche, a differenza di quanto avviene a Modica”.

Secondo la consigliera, l’amministrazione starebbe tentando di “scaricare le responsabilità”, citando l’emendamento proposto in Consiglio per delegare la questione alla Regione. Floridia ricorda invece l’impegno dell’On. Abbate all’ARS: proroga dei termini con proposta di spostamento della scadenza dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2027; tutela dei lavoratori a garanzia della permanenza nel bacino senza nuovi oneri; convocazione istituzionale per martedì 14 aprile ( è stata fissata una seduta speciale della I Commissione Affari Istituzionali con sindacati e ANCI, per valutare anche interventi a livello nazionale).

In chiusura, la consigliera Floridia lancia un monito sulla validità delle proroghe, che non sono automatiche ma riservate ai Comuni efficienti, escludendo quelli inadempienti.

“È paradossale che l’assessore Saro Viola cerchi di scaricare le proprie colpe su chi, come la sottoscritta, ha sempre sostenuto la causa di questo personale. Questo atteggiamento segna un punto di non ritorno tra la responsabilità istituzionale e il tentativo di deresponsabilizzazione”, conclude la nota.

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