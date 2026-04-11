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Attualità | Vittoria

Vittoria. Lions Day 2026 “Al servizio di un mondo che ha bisogno”. Organizzato per domenica 12 aprile

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Vittoria, 11 aprile 2026 – La 8ª Circoscrizione Lions di Ragusa promuove il Lions Day 2026, una mattinata interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà, che si terrà donani , domenica 12 aprile, a Vittoria, in Piazza del Popolo, dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
L’iniziativa è stata organizzata dai Lions Club dell’8ª Circoscrizione di Ragusa , composta dai Club di Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei , sotto il coordinamento del Presidente di Circoscrizione Gigi Bellassai, in collaborazione con i Presidenti di Zona Giuseppe Valvo e Biagio Ciarcià. Parteciperà il primo vice governatore Walter Buscema
L’evento rappresenta un’importante occasione di servizio alla comunità, offrendo gratuitamente numerosi screening sanitari e attività di sensibilizzazione, tra cui:
• Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici
• Screening per l’ipertensione arteriosa
• Controllo delle abilità visive
• Prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto
• Screening del diabete
• Dimostrazioni di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree
• Educazione al benessere nutrizionale e all’alimentazione
• Valutazione delle patologie polmonari (spirometria)
• Prevenzione dell’infezione da Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio)
Accanto alle attività sanitarie, sarà attiva la raccolta di occhiali usati, service storico dei Lions finalizzato al recupero e alla redistribuzione di ausili visivi a favore delle popolazioni più fragili nei Paesi in via di sviluppo.
L’evento sarà inoltre occasione di solidarietà concreta con una raccolta fondi a sostegno della Casa Gialla di Scicli e una raccolta fondi per i cani guida, a supporto dell’autonomia e della qualità di vita delle persone non vedenti. Parteciperanno alla giornata anche diverse realtà associative e di volontariato, tra cui:
• Volontari della Protezione Civile
• Progetto Comunità Cardio Protetta
• Volontarie e cani del Canile
• Associazione San Vincenzo di Vittoria
• MK Onlus
Main sponsor dell’iniziativa sarà SISIFO, a testimonianza dell’importanza della sinergia tra mondo del volontariato e realtà imprenditoriali del territorio.
Il Lions Day si conferma così un momento di forte coinvolgimento civico, in cui istituzioni, associazioni e cittadini si incontrano per promuovere la cultura della prevenzione, della solidarietà e del servizio.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

© Riproduzione riservata
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