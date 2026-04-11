Truffa dello “Specchietto Istituzionale” a Vittoria: anziana derubata con l’inganno dell’incidente

VITTORIA – Ieri mattina a Vittoria, mentre i figli erano al lavoro, una persona anziana è stata vittima di un furto in abitazione orchestrato attraverso un inganno psicologico spietato, che ha colpito gli affetti più cari e la fiducia nelle istituzioni. I malviventi hanno agito con un piano meticoloso: una telefonata ai danni della vittima spacciandosi per agenti di Polizia o Carabinieri. Il messaggio era tanto falso quanto allarmante: uno dei figli era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo i truffatori, la situazione richiedeva una risoluzione immediata tramite il pagamento di una somma di denaro con estrema urgenza. Sotto shock e sopraffatta dalla paura per la sorte del figlio, la vittima è stata indotta a consegnare contanti, gioielli e altri beni preziosi a un complice presentatosi poco dopo presso l’abitazione. “Questa non è una semplice truffa: è un atto vile e schifoso, compiuto sulla pelle di persone fragili,” dichiarano i parenti della vittima. “Sfruttano la paura, la confusione e usano il nome delle istituzioni per ingannare chi è più vulnerabile.” I familiari hanno deciso di rendere pubblico l’accaduto non solo per denunciare l’episodio, ma per lanciare un appello urgente a tutta la cittadinanza. Oltre alla truffa classica, i parenti sollevano un allarme ancora più moderno e inquietante legato alla tecnologia: spesso le chiamate da numeri sconosciuti o call center sospetti servono a registrare la voce della vittima. Grazie a sistemi avanzati di intelligenza artificiale, brevi campioni vocali possono essere utilizzati per ricostruire conversazioni false e manipolate, rendendo gli inganni futuri ancora più credibili.

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