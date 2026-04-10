FC Vittoria e tifosi uniti: allo stadio “Gianni Cosimo” il murales dedicato a Turi Ottone

VITTORIA, 10 Aprile 2026 – Un giorno speciale per Vittoria e per tutti i tifosi biancorossi. Martedì 14 aprile, alle ore 20, sarà presentato il nuovo murales dedicato alla Curva Sud “Turi Ottone”, nell’area esterna dello Stadio ‘Gianni Cosimo’. La zona attorno allo stadio guadagna così un nuovo punto di riferimento visivo, valorizzando l’intera area e rafforzando il legame tra comunità e squadra.

L’iniziativa nasce dal forte connubio tra la società FC Vittoria e tifosi biancorossi, uniti dalla stessa passione e dallo stesso senso di appartenenza ai colori della città. Da questa sinergia prende forma un progetto che trasforma il piazzale esterno dello stadio in un vero e proprio ‘tempio della passione’, simbolo tangibile del legame profondo tra squadra, tifoseria e comunità.

“Questo murales è il manifesto della nostra fede – dichiara il gruppo UV93 –. Sudore, passione e cuore hanno dato vita a un simbolo visibile di appartenenza, un luogo dove lo stadio e la città parlano la stessa lingua: quella del tifo, del sostegno e della comunità”.

L’assessore allo Sport Fabio Prelati ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “È la prova concreta che squadra, tifosi e istituzioni possono fare fronte comune. Il murales celebra Turi Ottone, simbolo autentico del tifo biancorosso e figura profondamente legata alla storia sportiva e sociale della città, ma soprattutto vittima innocente di mafia. Ricordarlo attraverso un’opera che rimarrà nel tempo significa non soltanto onorare la passione di un tifoso che ha amato questi colori, ma anche ribadire con forza i valori della legalità, della memoria e dell’impegno civile che una comunità deve custodire e trasmettere alle nuove generazioni”.

Il murale arriva nel momento cruciale della stagione: il FC Vittoria è in piena corsa verso i play off, e il sostegno dei tifosi sarà decisivo. “Stiamo creando una base visiva e simbolica per un tifo compatto e caloroso – ha aggiunto ancora il gruppo di tifosi organizzati UV93 – pronto a diventare il dodicesimo uomo in campo. La città è unita e spingerà la squadra verso la vittoria finale”.

Sull’iniziativa è intervenuto anche il presidente del FC Vittoria, Vittorio Pinnolo: “Questo murale rappresenta molto più di un’opera artistica: è il segno concreto dell’amore che questa città nutre per i suoi colori. Il fatto che nasca dalla collaborazione tra società, tifosi e istituzioni dimostra quanto il Vittoria sia patrimonio dell’intera comunità. In un momento decisivo della stagione, sapere di avere alle spalle una tifoseria così passionale e un quartiere che si veste di biancorosso ci dà una spinta ulteriore. La Curva Sud ‘Turi Ottone’ è e sarà sempre il nostro dodicesimo uomo in campo”.

La serata sarà aperta a tutta la cittadinanza e promette di essere una festa di colori, emozioni e calcio, dove stadio, quartiere e tifosi si fondono in un unico grande cuore biancorosso, pronto a battere al ritmo dei play off.

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