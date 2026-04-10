Festa della polizia a Ragusa. Ecco gli agenti premiati

RAGUSA, 10 Aprile 2026 – I poliziotti in servizio nella Provincia di Ragusa che hanno ricevuto l’Encomio Solenne, uno dei più alti riconoscimenti che può concedere il Capo della Polizia ad appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblico soccorso raggiungendo eccezionali risultati:
Vice Questore Dr. Andrea Monaco;
Ispettore Adriano Scifo;
“Portavano a termine, unitamente ad altro personale, un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di arrestare a Vittoria, 5 persone di un clan mafioso, responsabili di reati quali il tentato omicidio, la detenzione ed il porto di armi clandestine”.
Sovrintendente Michele Migliore
“Riusciva a trarre in salvo una donna che volendo togliersi la vita, si era arrampicata su una trave del tetto di una villa a circa otto metri altezza” a Modica.
Vice Sovrintendente Carmelo Davide Denaro
“Riusciva con determinazione e tempestività, insieme ad un collega, a trarre in salvo numerose persone rimaste bloccate in occasione di un incendio che aveva interessato dei terreni adiacenti alle loro abitazioni” a Modica.
Assistente Capo Coordinatore Massimiliano Occhipinti
“Riusciva unitamente ad altri colleghi, ad identificare e denunciare 33 soggetti responsabili di vari reati in occasione di un incontro di calcio presso lo stadio di Vittoria. Per questi soggetti veniva altresì adottato il provvedimento del Questore di DASPO.
Assistente Capo Coordinatore Ruben Tomasi
Durante la procedura per uno sfratto ad Ispica, riusciva ad evitare che il soggetto occupante adottasse nei propri confronti condotte autolesionistiche”.
I poliziotti della Provincia di Ragusa che hanno ricevuto ENCOMI per essersi distinti in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblico soccorso raggiungendo eccezionali risultati:
Sostituto Commissario Daniela Virgadavola
“All’epoca in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, traeva in arresto due soggetti responsabili di omicidio”
Ispettore Marco Canto
Ispettore Francesco Schininà
“In servizio alla DIGOS traevano in arresto un cittadino extracomunitario evaso in Francia”
Ispettore Vincenzo Cavallo
Vice Sovrintendente Giorgio Carrubba
Assistente Gabriele Ragusa
“ All’epoca in servizio presso la Squadra Mobile traevano in arresto 3 trafficanti di droga”
Assistente Placido MAGGIORE
Agente Scelto Angelo Firrincieli
“ In servizio presso l’ Ufficio Volanti traevano in arresto un soggetto per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni.”
Ispettore Giovanni Pantò
Vice Ispettore Salvatore Piccione
“ In servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria, traevano in arresto due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti”
Sovrintendente Salvatore Sanzà
Sovrintendente Luigi Moschella
“All’epoca in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, traevano in arresto 5 soggetti per associazione a delinquere di stampo mafioso”
Vice Sovrintendente Giuseppe Colletta
“All’epoca in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, traeva in arresto due soggetti responsabili di violenza sessuale”
Assistente Capo Coordinatore Antonio Lupo
Assistente Giuseppe Modica
“In servizio al Commissariato di Modica – hanno tratto in salvo una donna che aveva tentato il suicidio.”