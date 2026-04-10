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Attualità | Ragusa

Festa della polizia a Ragusa. Ecco gli agenti premiati

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RAGUSA, 10 Aprile 2026 –  I poliziotti in servizio nella Provincia di Ragusa che hanno ricevuto l’Encomio Solenne, uno dei più alti riconoscimenti che può concedere il Capo della Polizia ad appartenenti alla Polizia di Stato  che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblico soccorso raggiungendo eccezionali risultati:

Vice Questore Dr. Andrea Monaco;

Ispettore Adriano Scifo;

“Portavano a termine, unitamente ad altro personale, un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di arrestare a Vittoria, 5 persone di un clan mafioso, responsabili di reati quali il tentato omicidio, la detenzione ed il porto di armi clandestine”.

Sovrintendente  Michele Migliore

“Riusciva a trarre in salvo una donna che volendo togliersi la vita, si era arrampicata su una trave del tetto di una villa a circa otto metri altezza” a Modica.

 Vice Sovrintendente Carmelo Davide Denaro

“Riusciva con determinazione e tempestività, insieme ad un collega, a trarre in salvo numerose persone rimaste bloccate in occasione di un incendio che aveva interessato dei terreni adiacenti alle loro abitazioni” a Modica.

 Assistente Capo Coordinatore Massimiliano Occhipinti

“Riusciva unitamente ad altri colleghi, ad identificare e denunciare 33 soggetti responsabili di vari reati in occasione di un incontro di calcio presso lo stadio di Vittoria. Per questi soggetti veniva altresì adottato il provvedimento del Questore di DASPO.

Assistente Capo Coordinatore Ruben Tomasi 

Durante la procedura per uno sfratto ad Ispica, riusciva ad evitare che il soggetto occupante adottasse nei propri confronti condotte autolesionistiche”.

I poliziotti della Provincia di Ragusa che hanno ricevuto ENCOMI per essersi  distinti in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblico soccorso raggiungendo eccezionali risultati:

 Sostituto Commissario Daniela Virgadavola 

“All’epoca in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, traeva in arresto due soggetti responsabili di omicidio”

Ispettore Marco Canto

Ispettore Francesco Schininà

 “In servizio alla DIGOS traevano in arresto un cittadino extracomunitario evaso in Francia”

Ispettore Vincenzo Cavallo

Vice Sovrintendente Giorgio Carrubba

Assistente Gabriele Ragusa

 “  All’epoca in servizio presso la Squadra Mobile traevano in arresto 3 trafficanti di droga”

 

Assistente Placido MAGGIORE

Agente Scelto Angelo Firrincieli 

 “ In servizio presso l’ Ufficio Volanti traevano in arresto un soggetto per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni.”

 

Ispettore Giovanni Pantò 

Vice Ispettore Salvatore Piccione

 In servizio presso il Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria, traevano in arresto due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti”

  Sovrintendente Salvatore Sanzà

Sovrintendente Luigi Moschella

 “All’epoca in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, traevano in arresto 5 soggetti per associazione a delinquere di stampo mafioso”

Vice Sovrintendente Giuseppe Colletta

 All’epoca in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, traeva in arresto due soggetti responsabili di violenza sessuale

 Assistente Capo Coordinatore Antonio Lupo

Assistente Giuseppe Modica

“In servizio al Commissariato di Modica – hanno tratto in salvo una donna che aveva tentato il suicidio.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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