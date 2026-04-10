Festa della polizia a Ragusa. Ecco gli agenti premiati

Saro Cannizzaro

“In servizio al Commissariato di Modica – hanno tratto in salvo una donna che aveva tentato il suicidio.”

“ In servizio presso l’ Ufficio Volanti traevano in arresto un soggetto per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni.”

I poliziotti della Provincia di Ragusa che hanno ricevuto ENCOMI per essersi distinti in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblico soccorso raggiungendo eccezionali risultati:

“Riusciva unitamente ad altri colleghi, ad identificare e denunciare 33 soggetti responsabili di vari reati in occasione di un incontro di calcio presso lo stadio di Vittoria. Per questi soggetti veniva altresì adottato il provvedimento del Questore di DASPO.

“Riusciva con determinazione e tempestività, insieme ad un collega, a trarre in salvo numerose persone rimaste bloccate in occasione di un incendio che aveva interessato dei terreni adiacenti alle loro abitazioni” a Modica.

“Riusciva a trarre in salvo una donna che volendo togliersi la vita, si era arrampicata su una trave del tetto di una villa a circa otto metri altezza” a Modica.

RAGUSA, 10 Aprile 2026 – I poliziotti in servizio nella Provincia di Ragusa che hanno ricevuto l’Encomio Solenne, uno dei più alti riconoscimenti che può concedere il Capo della Polizia ad appartenenti alla Polizia di Stato che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria o di pubblico soccorso raggiungendo eccezionali risultati:

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