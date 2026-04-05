Vittoria, in pieno centro: Carabinieri aggrediti durante un controllo

VITTORIA, 05 Aprile 2026 – Momenti di estrema tensione quelli vissuti ieri sera, intorno alle 22, nel cuore del centro storico di Vittoria. Un violento scontro fisico ha visto coinvolti due Carabinieri, rimasti feriti a seguito dell’aggressione da parte di un uomo, presumibilmente di nazionalità straniera, riuscito poi a far perdere le proprie tracce.

L’episodio si è consumato all’incrocio tra via Roma e via Magenta, a pochi passi dalla frequentata Piazza Daniele Manin. Secondo le prime ricostruzioni, i militari dell’Arma avrebbero fermato l’uomo per un normale controllo di routine. La situazione, tuttavia, è degenerata in pochi istanti: il soggetto, invece di fornire i documenti, ha reagito con inaspettata ferocia.

Ne è scaturita una violenta colluttazione durante la quale i due carabinieri sono stati colpiti ripetutamente. Grazie alla forza fisica e alla rapidità d’azione, l’aggressore è riuscito a divincolarsi e a fuggire a piedi tra i vicoli del quartiere, sfruttando l’oscurità e la conoscenza del reticolo urbano della zona.

Ricerche a tappeto nel quartiere

Immediato l’allarme alla centrale operativa, che ha inviato sul posto diversi rinforzi. Per ore, le pattuglie hanno setacciato ogni angolo del perimetro circostante Piazza Manin e delle vie limitrofe, effettuando perquisizioni e posti di blocco. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze, le ricerche sono risultate vane e l’uomo risulta tuttora ricercato.

I due carabinieri coinvolti sono stati successivamente accompagnati presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino per ricevere le cure necessarie a causa delle contusioni e delle ferite riportate durante la lite. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi, ma resta lo shock per un’aggressione avvenuta in una zona centrale e in un orario ancora caratterizzato dal passaggio di civili.

Gli inquirenti stanno ora vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per identificare con certezza il fuggitivo e assicuralo alla giustizia.

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