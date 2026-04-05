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Cronaca | Vittoria

Ragusa. Incidente sulla SP81 in contrada Pozzillo: ferito un 60enne

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Ragusa, 05 Aprile 2026 – Momenti di paura nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 81, in territorio di Ragusa. Un uomo di 60 anni, alla guida della propria autovettura, una Renault, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo mentre percorreva il tratto in contrada Pozzillo.
Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento, finendo fuori strada. Non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.
Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’impatto, il 60enne è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e per il trattamento delle ferite. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.
Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno gestito la viabilità nel tratto stradale interessato per permettere le operazioni di soccorso.
Le condizioni del conducente sono monitorate dai medici, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Resta da chiarire se l’uscita di strada sia stata causata da un malore improvviso, da una distrazione o dalle condizioni del manto stradale.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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