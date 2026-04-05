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Cronaca | Scoglitti | Vittoria

Pasqua di fuoco sulle strade: Vittoria e Scoglitti completamente paralizzate

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Vittoria/Scoglitti, 5 Aprile 2026 – Un pomeriggio di festa trasformato in un vero e proprio incubo logistico per centinaia di automobilisti. Nella giornata di Pasqua, il tradizionale flusso verso le zone balneari è stato bruscamente interrotto da due incidenti stradali che hanno letteralmente messo in ginocchio la viabilità tra Vittoria e Scoglitti.
Il caos ha avuto inizio sulla famigerata ex SP 17, la principale arteria che collega la città al mare. Un violento tamponamento a catena che ha visto coinvolte tre autovetture ha paralizzato l’intera carreggiata.
Le conseguenze sono state immediate e pesanti: in pochi minuti si è formata una colonna ininterrotta di veicoli che ha unito Vittoria alla sua frazione marinara, creando un serpentone metallico lungo ben 12 chilometri. Famiglie e turisti sono rimasti intrappolati sotto il sole, con i tempi di percorrenza dilatati.
A peggiorare un quadro già critico, un secondo sinistro si è verificato sulla SP 31, proprio alle porte di Scoglitti. Questo ulteriore intoppo ha bloccato di fatto ogni possibilità di uscita agevole dalla frazione, chiudendo l’ultima valvola di sfogo per chi cercava di rientrare in città.
Con le principali vie d’accesso sbarrate, la situazione è diventata critica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per tentare di gestire l’enorme mole di traffico. Le autorità sono state costrette a prendere decisioni drastiche per decongestionare l’area:
• Uscita da Scoglitti: Interdetta attraverso i canali tradizionali per gran parte del pomeriggio.
• Deviazioni forzate: Tutto il traffico in uscita è stato convogliato verso la strada per Santa Croce Camerina, individuata come unica via di fuga percorribili.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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