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Notte di violenza a Vittoria. Rissa in Piazza del Popolo e auto devastata

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Vittoria, 05 Aprile 2026 –  Non si ferma l’ondata di microcriminalità e disordine urbano che sta colpendo il cuore di Vittoria. La notte tra sabato e domenica ha trasformato Piazza del Popolo, salotto buono della città e centro della movida, nel teatro di un violento scontro che ha seminato il panico tra i passanti.
Intorno all’1:30, una segnalazione al Numero Unico per le Emergenze ha fatto scattare l’allarme per una rissa in corso. Secondo le testimonianze raccolte, il confronto ha visto coinvolti diversi cittadini stranieri che se le sono date di santa ragione davanti agli occhi atterriti dei presenti.
All’arrivo a sirene spiegate dei Carabinieri e della Polizia, il gruppo dei facinorosi era già riuscito a dileguarsi, disperdendosi nelle vie limitrofe e facendo perdere le proprie tracce nell’oscurità del centro storico.
Poco distante dal luogo della rissa, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un’autovettura appartenente a un cittadino straniero con il lunotto posteriore completamente sfondato.

© Riproduzione riservata
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