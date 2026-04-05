Incidente a Comiso: bambino di 9 anni investito in via San Biagio

Comiso, 05 Aprile 2026 – Momenti di grande apprensione nella serata di oggi a Comiso. Intorno alle 20, un incidente stradale ha coinvolto un bambino di 9 anni in via San Biagio, trasformando una tranquilla serata in un momento di paura per i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, il piccolo si trovava in strada e pare fosse intento ad attraversare la carreggiata quando è stato urtato da una vettura, una Ford Kuga, che transitava in quel momento.

L’impatto è stato inevitabile, ma fortunatamente il conducente del mezzo si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e dare l’allarme, evitando conseguenze potenzialmente ancora più gravi.

I soccorsi e le condizioni del minore

Sul luogo del sinistro è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Dopo aver stabilizzato il bambino sul posto, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria.

Dalle prime informazioni trapelate dal presidio ospedaliero il minore avrebbe riportato alcune fratture a seguito dell’impatto.

Le forze dell’ordine sono intervenute in via San Biagio per effettuare i rilievi di rito e gestire il traffico, rimasto rallentato per permettere le operazioni di soccorso. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica che ha portato all’investimento; gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze per determinare eventuali responsabilità.

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