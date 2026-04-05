Modica, scacco ai furti nel centro storico: denunciato un 19enne

Operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri: il giovane è accusato di una serie di colpi ai danni degli esercizi commerciali

MODICA, 05 Aprile 2026 – Una risposta decisa e coordinata alla recente ondata di microcriminalità che ha colpito il cuore della città. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e i militari dell’Arma dei Carabinieri di Modica hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 19 anni, considerato il responsabile di una vera e propria “razzia” di furti nel centro storico ed anche danneggiamenti, in particolare tra Via Tirella, Via Vittorio Veneto e Via Marchesa Tedeschi alcuni giorni fa.

L’operazione è il frutto di una stretta sinergia investigativa tra le due forze di polizia, che hanno unito sforzi e risultanze per porre fine a una scia di episodi delittuosi che aveva generato allarme tra i commercianti locali. Attraverso la visione di immagini di sorveglianza e attività di controllo del territorio, gli inquirenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del diciannovenne.

Il giovane è ritenuto l’autore di numerosi episodi, tra furti consumati e tentati, perpetrati con un modus operandi seriale. Nel mirino erano finiti diversi esercizi commerciali situati tra le vie principali e i vicoli del centro modicano, colpiti ripetutamente negli ultimi tempi.

Al termine delle attività di rito, il ragazzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato continuato. L’intervento congiunto sottolinea l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e tutelare le attività economiche della città.

Salva