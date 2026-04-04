Grave Incidente sulla SS 115: auto precipita in un burrone in Contrada Monachella a Ragusa

RAGUSA, 04 Aprile 2026 – Un tardo pomeriggio di grande apprensione quello vissuto oggi lungo la SS 115, all’uscita di Ragusa. In contrada Monachella, un impatto particolarmente violento tra due veicoli ha trasformato un normale sabato di traffico in uno scenario di emergenza.

Secondo le prime informazioni raccolte, lo scontro sarebbe stato talmente energico da sbalzare uno dei veicoli coinvolti fuori dalla carreggiata. Il bilancio attuale è di tre feriti, ma la situazione più critica riguarda una donna che viaggiava a bordo di una Citroen C3: a seguito dell’impatto, l’auto è precipitata sul fondo di un burrone adiacente alla strada.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è apparsa subito drammatica. La conducente della Citroen è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo nel fondo della scarpata, rendendo necessario un intervento lungo e delicato da parte dei Vigili del Fuoco.

Le squadre di emergenza hanno dovuto lavorare per ore per stabilizzare il mezzo ef evitarne lo scivolamento ulteriore; estrarre la donna dall’abitacolo deformato con l’ausilio di cesoie idrauliche; operare in condizioni di sicurezza nonostante la forte pendenza del terreno.

Data la gravità del quadro clinico e la complessità del recupero, è stato richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso decollato da Catania. Il velivolo è atterrato in un’area limitrofa per permettere il trasferimento d’urgenza della donna verso un centro specializzato. Gli altri due feriti, seppur provati, sono stati presi in cura dal personale del 118 e trasportati in ambulanza presso l’ospedale “Giovanni Paolo II”.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale per i rilievi planimetrici per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, i Vigili del Fuoco per il recupero tecnico del mezzo e della ferita e gli operai dell’Anas per la gestione della viabilità e la pulizia del manto stradale.

Il traffico lungo la statale ha subito pesanti rallentamenti, con code chilometriche in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

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foto e video Franco Assenza

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